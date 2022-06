Belluno, ritrovato bambino di 9 anni scomparso nei boschi durante un'escursione in montagna

È stato ritrovato e sta bene il bimbo di 9 anni di Mestre disperso ieri in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre (Belluno), tra di Pian delle Laste a Col Indes. Dopo ore di ricerche durate per tutta la notte un elicottero dei vigili del fuoco appena decollato lo ha individuato e tratto in salvo.

Belluno, ritrovato bambino di 9 anni: l’allarme

Il ritrovamento sarebbe stato possibile grazie a un escursionista che ha incrociato il bambino in località Filon del Vivaio facendo segnale al velivolo che nel frattempo stava sorvolando la zona.

Il bimbo era scomparso nel tardo pomeriggio di ieri mentre stava facendo una gita con il papà. I due, residenti nel Veneziano, erano in vacanza da qualche giorno. Secondo quanto appreso da Ansa, il piccolo si sarebbe allontanato mentre il padre era intento a consultare alcuni cartelli di segnalazione dei sentieri nell’area di Pian delle Laste.

Le prime ricerche nel tratto che collega il punto ad un vicino agriturismo, verso il quale si sperava il bambino si fosse diretto, sono state inutili e nella serata di ieri sono partite le operazioni di soccorso dopo l’allarme lanciato dal papà.

Belluno, ritrovato bambino di 9 anni: le ricerche

Le ricerche, coordinate dalla Questura di Belluno, sono proseguite durante la notte con una temperatura nell’area scesa fino a 10 gradi, ostacolate anche dalla pioggia caduta abbondantemente, per poi ripartire alle prime luci dell’alba.

Tra professionisti e volontari, oltre a unità cinofile molecolari, sono stati impegnati oltre 100 componenti del personale del Soccorso alpino e speleologico dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino della Guardia di finanza che hanno passato al setaccio la zona impervia anche con l’apporto di droni e esperti di topografia.

Alle perlustrazioni ha partecipato per tutta la notte anche il padre del ragazzino, raggiunto successivamente dalla madre con il suo nuovo compagno.

Fonte foto: ANSA Il momento del salvataggio del bambino di 9 anni scomparso a Belluno

Belluno, bambino di 9 anni scomparso: il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi dopo ore di ansia. Come riportato da Repubblica, dopo essere stato caricato a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco, il bambino è stato portato al campo base, dove lo attendevano i genitori che lo hanno accolto con un lungo abbraccio commosso, gli hanno dato da mangiare e da bere per poi accompagnarlo al pronto soccorso per un controllo.