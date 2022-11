Barletta, assalto al portavalori davanti alle Poste: ondata di malori tra gli anziani in coda per la pensione

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Paura in coda alle Poste. Un commando armato, formato da almeno 4 persone, ha dato fuoco a un’auto messa di traverso lungo la carreggiata e ha assaltato un portavalori davanti a un ufficio postale nel centro di Barletta. C’erano tanti anziani in coda per ritirare la pensione, alcuni sarebbero stati colti da malore. Il tutto è avvenuto mercoledì 2 novembre, verso le 9.

La dinamica

A Barletta, intorno alle 9 del mattino di mercoledì 2 novembre, a Barletta, un commando di almeno 4 persone ha bloccato la via di fuga a un portavalori, riuscendo a rubare parte del denaro trasportato dal mezzo.

L’assalto è avvenuto in via Canne, vicino a un mercato rionale molto affollato, quello di piazza Di Vittorio, noto in città come largo San Nicola.

La data scelta e il bottino

La data non è casuale: i rapinatori hanno scelto il giorno del pagamento delle pensioni.

Il bottino deve essere ancora quantificato, ma si tratterebbe di una somma vicina ai 100 mila euro.

Anziani colti da malore

A causa del fumo e dello spavento alcuni anziani, in coda per ritirare la pensione, sarebbero stati colti da malore.

Per questo motivo sul posto, oltre ai carabinieri, alla polizia e ai vigili del fuoco (che hanno spento le fiamme), ci sono anche gli operatori del 118.