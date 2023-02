Banksy torna a San Valentino con un'opera contro la violenza sulle donne: il significato del "mascara"

Banksy, nel giorno di San Valentino, data che celebra l’amore delle coppie, ha fatto spuntare sui suoi profili social una sua nuova opera. Trattasi di un lavoro che consta di tre fotografie in sequenza e in grado di veicolare un messaggio molto preciso.

Banksy, la prima foto: significato

Nel primo scatto, in campo lungo, si nota un murale in cui c’è una donna dai capelli corti e neri, vestita con abiti casalinghi azzurri. Sulle mani indossa un paio di guanti gialli, quelli che solitamente vengono adoprati per lavare i piatti.

Le sue mani sono protese verso un frigorifero rovesciato a terra, semi aperto e scrostato, da cui escono due piedi. Dalle scarpe si comprende rapidamente che sono i piedi di un uomo.

Banksy, la seconda foto: significato

Nel secondo scatto pubblicato sui social Banksy stringe il campo così da mostrare i dettagli del suo lavoro. Si vede quindi la donna che sembra fare l’occhiolino. In realtà l’occhio lo ha chiuso per le botte ricevute, come svelato dall’ombreggiatura scura intorno alla palpebra superiore e inferiore.

Banksy, la terza foto: significato

Infine la terza foto che è ulteriormente rivelatrice. Si comprende ancor più nitidamente che la donna è stata picchiata. Oltre all’occhio nero il suo sorriso è rovinato dalla mancanza di un dente; mancanza sempre riconducibile alle violenze subite.

Solo sull’ultimo scatto Banksy mette una didascalia: “Valentine’s day mascara”. E l’uomo finito nel frigorifero? Si può ipotizzare che dopo le botte, la donna si sia ribellata e abbia reagito, avendo la meglio sul partner.

Non appena l’artista ha postato la sua opera, sono piovuti milioni di like e migliaia di commenti. C’è chi sottolinea: “Il patriarcato è morto”. “È proprio come me”, afferma una donna, mentre un altro utente inneggia alla “Women power”.

Sono giunte tantissime altre reazioni, tutte concordi nel celebrare il genio dell’artista ‘ignoto’ che, nel giorno di San Valentino, ha voluto mandare un poderoso messaggio artistico per colpire il maschilismo.