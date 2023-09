Bambino schiacciato dal cartongesso a Montemurlo in provincia di Prato: il piccolo Lorenzo aveva 17 mesi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un bambino di 17 mesi è morto rimanendo schiacciato da una pila di 10 pannelli di cartongesso che erano appoggiati a una parete della stanza. La tragedia è avvenuta a Montemurlo, in provincia di Prato.

Bambino morto schiacciato a Montemurlo

Lorenzo è il nome della piccola vittima deceduta nella serata di sabato 2 settembre.

A casa in quel momento c’erano la madre del bambino e il fratello più grande che ha 5 anni. Fonte foto: Tuttocittà.it Montemurlo è un comune di circa 19mila abitanti in provincia di Prato. Si trova a Nord-Ovest di Firenze.

I genitori, entrambi dipendenti dell’ospedale di Prato, avevano comprato quei pannelli proprio per isolare la stanza dei bambini.

L’allarme è stato lanciato dalla madre. Il posto è stato immediatamente raggiunto dalle ambulanze del 118, dai carabinieri e dai vigili del fuoco.

Il bimbo è stato stabilizzato sul posto, poi è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Prato.

Una Tac ha evidenziato una grave emorragia cerebrale. Considerate le sue condizioni, il piccolo è stato poi trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Nonostante le cure immediate, per Lorenzo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate.

Disposta l’autopsia sulla salma

I carabinieri indagano per appurare eventuali responsabilità. La piccola salma è stata poi spostata nel reparto di medicina legale, in attesa dell’autopsia.

Sotto shock la piccola comunità di Montemurlo.

Il dolore della comunità di Montemurlo

Il primo cittadino di Montemurlo ha espresso cordoglio alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione comunale:

“Il sindaco Simone Calamai e tutta l’amministrazione comunale si stringono in segno di cordoglio ai genitori e alla famiglia del piccolo montemurlese rimasto vittima di un tragico incidente domestico”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Fb del Comune.

“È una tragedia che tocca nel profondo tutta la comunità montemurlese”, dice il sindaco Calamai. “Una morte assurda che lascia sgomenti. A nome del Comune di Montemurlo e di tutta la nostra comunità esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo ed esprimo le più sentite condoglianze”.