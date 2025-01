Due agenti circondati da 40 giovani stranieri a Busto Arsizio: cori per Ramy e contro l’Italia e la Meloni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Serata di grande tensione a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un gruppo di una quarantina di ragazzi ha circondato e minacciato due poliziotti. I giovani, quasi tutti stranieri o italiani di seconda generazione, hanno intonato cori contro la polizia e contro l’Italia. Solo il massiccio intervento di polizia e carabinieri ha poi risolto la situazione.

L’episodio è accaduto nella serata di venerdì 10 gennaio in piazza Garibaldi, a Busto Arsizio. I due poliziotti erano intervenuti per fermare due nordafricani ubriachi che stavano molestando clienti e personale del McDonald’s della zona.

Ma una volta giunti sul posto gli agenti sono stati circondati da una quarantina di giovanissimi, intervenuti in difesa dei due extracomunitari.

Cori per Ramy e contro l’Italia e Giorgia Meloni

Secondo quanto riportato dai media locali, il gruppo era composto quasi esclusivamente da ragazzi stranieri o da italiani figli di immigrati. Poco dopo sono partiti i primi cori per Ramy, il 19enne morto lo scorso novembre a Milano durante un inseguimento dei carabinieri.

La situazione si è fatta sempre più complicata, con minacce ai due agenti di polizia e altri cori contro le forze dell’ordine, contro l’Italia e contro la premier Giorgia Meloni. Ai due agenti di polizia non è rimasto altro da fare se non allontanarsi e attendere l’arrivo dei rinforzi. Solamente un intervento massiccio di polizia e carabinieri ha riportato la situazione alla calma.

I due stranieri che stavano danneggiando il fast food – un 25enne e un 33enne, che sarebbero già noti alle forze dell’ordine – sono stati identificati e denunciati.

Fidanza (FdI): “Follia maranza, si sentono al di sopra della legge”

Le immagini della videosorveglianza sono già al vaglio delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto in piazza Garibaldi e accertare eventuali responsabilità tra i giovanissimi intervenuti in difesa dei due.

Cristian Sternativo, segretario provinciale del SAP di Varese, ha parlato di “emergenza sicurezza che sta aumentando in maniera esponenziale a Busto Arsizio” con “l’autorevolezza di chi veste una divisa che sta venendo sempre meno” perché “chi aggredisce gli operatori delle forze dell’ordine è consapevole che non ne risponderà se non in modo lieve”.

La vicenda è stata commentata anche da Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo: “I fatti verificatisi nel centro di Busto Arsizio, dove decine di giovani stranieri hanno impedito alla polizia di fermare due scalmanati ubriachi fuori controllo insultando le forze dell’ordine, il governo e Giorgia Meloni, sono di una gravità assoluta. È l’ennesimo segnale che la ‘follia maranza’ ha oltrepassato il segno e che questi giovani immigrati di seconda generazione si sentono ormai al di sopra dello Stato e di qualsiasi legge”.