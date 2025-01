Morte di Fabiana Piccioni a Giulianova, si esclude il femminicidio: l'ipotesi del mix letale di droghe

Due giorni dopo il rinvenimento del suo corpo carbonizzato a Giulianova, in provincia di Teramo, iniziano a dissiparsi i primi dubbi sulla morte di Fabiana Piccioni. In un primo momento gli inquirenti avevano valutato l’ipotesi del femminicidio, ma dall’esame necroscopico emerge la presenza di un mix di droghe che potrebbe esserle stato fatale.

L’ipotesi dell’overdose

Ad uccidere Fabiana Piccioni, la 46enne rinvenuta carbonizzata nelle campagne di Giulianova (Teramo), potrebbe essere stato un mix letale di stupefacenti. È quanto emerge dall’autopsia condotta dal medico legale Antonio Tombolini presso l’obitorio dell’ospedale Mazzini.

Nel corpo della donna sarebbero state rinvenute tracce di cocaina e oppiacei, una combinazione che avrebbe causato un infarto alla donna. Lo riporta RaiNews.

Spuntano le prime risposte sulla morte di Fabiana Piccioni: secondo gli inquirenti non si tratterebbe di femminicidi. La donna sarebbe stata uccisa da un mix letale di stupefacenti

Le indagini sul caso non si fermano. I punti ancora da chiarire sul giallo di Giulianova sono ancora tanti: non è ancora possibile, ad esempio, risalire al giorno e all’ora del decesso della donna la cui scomparsa era stata denunciata il 4 gennaio dopo che i famigliari non avevano notizie da almeno due giorni.

Resta da capire, inoltre, chi sia il responsabile del rogo del corpo della donna e dell’abbandono della salma nelle campagne.

Escluso il femminicidio

Come precisa RaiNews, il corpo carbonizzato di Fabiana Piccioni – la cui identità è stata svelata grazie a un tatuaggio – non presenta segni di violenza né sono state rinvenute tracce di fumo nei polmoni. Ciò lascia intendere che la 46enne fosse già morta prima che il suo corpo venisse bruciato.

Gli inquirenti escludono anche la violenza sessuale. La morte è sopraggiunta per arresto cardiocircolatorio. Per il momento non ci sono indagati.

La morte di Fabiana Piccioni a Giulianova

Di Fabiana Piccioni si erano perse le tracce il 2 gennaio, dopo che la 46enne ha avuto un contatto con sua madre tramite una videochiamata. Da quel momento la donna risultava svanita nel nulla ad eccezione di un ultimo accesso su WhatsApp alle 13:05 del giorno 3.

Il corpo è stato rinvenuto il 9 gennaio in via Cavoni, abbandonato tra rifiuti e vegetazione. La salma si presentava nuda e, come già detto, carbonizzata soprattutto negli arti inferiori. Accanto al cadavere non erano presenti gli effetti personali, il cellulare né i documenti della donna.