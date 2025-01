Corpo carbonizzato di una donna a Giulianova, cadavere in campagna: le ipotesi e la pista dell'omicidio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alcuni cacciatori hanno ritrovato il corpo quasi completamente carbonizzato di una donna nei boschi di contrada Salinello, nel comune di Giulianova in provincia di Teramo. Le condizioni del cadavere sono tali che i carabinieri non sono stati in grado di determinare nemmeno l’età della vittima. Gli investigatori non escludono che si tratti di omicidio.

Ritrovato un cadavere carbonizzato a Giulianova

Nel primo pomeriggio del 9 gennaio alcuni cacciatori che stavano battendo la campagna di Giulianova, nei pressi di Teramo, hanno ritrovato il cadavere quasi interamente carbonizzato di una donna.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri del comando provinciale di Teramo, oltre agli uomini del 118. Le prime indagini svolte sul posto non hanno però permesso di capire l’età della vittima.

Giulianova, dove è stato ritrovato il cadavere

L’intera area, che si trova in contrada Salinello, è stata posta sotto sequestro per permettere alla scientifica di esaminare il luogo del ritrovamento di scoprire ulteriori indizi sulla morte della donna.

Le condizioni del cadavere

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il cadavere ritrovato a Giulianova era completamente carbonizzato per quanto riguarda la parte inferiore del corpo, ma non per quella superiore.

Il resto del corpo risultava però in avanzato stato di decomposizione e, anche per questa ragione, non è stato possibile ottenere indizi concreti sull’identità della donna dalle prime indagini.

Tra i pochi indizi su cui la scientifica e i carabinieri possono basarsi per cominciare le indagini c’è il fatto che il cadavere sia stato trovato completamente privo di vestiti anche nella parte non carbonizzata.

Chi è la donna ritrovata a Giulianova

Il primo passo delle indagini attorno al ritrovamento del cadavere carbonizzato nelle campagne di Giulianova sarà quello di stabilire l’età e poi l’identità della donna trovata morta.

Non c’è ancora nessuna ipotesi investigativa concreta, ma circa una settimana fa una donna di 47 anni era scomparsa in zona. I carabinieri stanno verificando se si possa trattare della stessa persona di cui è stato ritrovato il cadavere.

Per il momento gli investigatori non escludono nessuna pista, ma le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo renderebbero l’omicidio la causa più probabile della morte della donna.