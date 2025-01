Morto Luca Palmegiani, militante di FI trovato per terra: i messaggi di addio, cordoglio da Ronzulli e Tajani

Era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato trovato per terra di fronte a un hotel di Roccaraso, dove soggiornava per un evento di Forza Italia. Un giovane militante di Fi, Luca Palmegiani, 25 anni di Latina, è morto all’ospedale dell’Aquila in cui era stato trasportato, dopo essere stato soccorso con gravi ferite davanti all’albergo che ospitava anche i big del partito per un evento in Abruzzo. Sul suo profilo Instagram erano stati programmati diversi messaggi di addio. Cordoglio di Tajani e Ronzulli, la convention è stata annullata.

La morte del militante di FI

I carabinieri di Castel di Sangro stanno indagando per chiarire le circostanze della morte di Luca Palmegiani. Il giovane militante di Forza Italia alloggiava nell’hotel Swisse di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, dove era arrivato per partecipare alla due giorni del partito “Azzurri in vetta“, in programma l’11 e il 12 gennaio.

Dopo il suo ritrovamento in gravi condizioni, per terra davanti all’albergo, sul suo profilo Instagram sono apparsi dei messaggi di addio, che farebbero pensare all’ipotesi del suicidio.

“Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto. Siete stati la seconda famiglia che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato!” si legge nell’ultimo post.

Annullato l’evento a Roccaraso

La morte di Palmegiani ha sconvolto la comunità e i vertici di Forza Italia, che in seguito alla notizia hanno annullato l’evento in programma a Rivisondoli e Roccaraso.

Sulla tragedia, il leader di FI e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è espresso così: “Il nostro Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, non c’è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all’ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”.

Fonte foto: ANSA

Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani

“Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove” ha aggiunto il vicepremier.

Al suo cordoglio si è unita anche la vice presidente del partito Lucia Ronzulli, che ha ricordato il 25enne come “un ragazzo educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi – ricorda la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli – Era un attivista appassionato del movimento giovanile a Milano. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo. Desidero esprimere il mio più profondo e affettuoso cordoglio ai suoi famigliari”.

Chi era Luca Palmegiani

Giovane militante di Forza Italia a Latina, Palmegiani era stato coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino.

Il 25enne era stato anche assistente dell’europarlamentare forzista Letizia Moratti.