Avvocato trovato impiccato nel suo studio a Feltre vicino Belluno: Paolo Serrangeli morto a 47 anni, si indaga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Feltre in provincia di Belluno, dove Paolo Serrangeli, avvocato di 47 anni, è stato trovato morto dopo essersi impiccato nel suo studio. Figura brillante e sensibile, era noto anche per la sua passione per la musica e l’esperienza in politica. Un gesto, quello dell’avvocato, che ha sorpreso amici e familiari: le forze dell’ordine indagano sul caso.

Avvocato impiccato nel suo studio a Feltre

Il corpo senza vita di Paolo Serrangeli, avvocato di 47 anni, è stato rinvenuto nel suo ufficio di via XXXI Ottobre a Feltre, in provincia di Belluno.

Pochi dubbi sul perché il 47enne è morto: Serrangeli è stato trovato impiccato, ma allo stato attuale non è stato compreso il motivo dell’estremo gesto volontario.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Paolo Serrangeli è stato ritrovato morto nel suo studio a Feltre, in provincia di Belluno

La sparizione di Paolo Serrangeli

Come riportato dal Gazzettino, Paolo Serrangeli era residente ad Alano di Piave, nel comune di Setteville, dove viveva insieme alla madre.

È stata proprio quest’ultima a lanciare l’allarme al mattino di sabato 11 gennaio, dopo che erano trascorse già diverse ore di silenzio insolito da parte del figlio.

Il ritrovamento dell’avvocato

Preoccupata, la donna ha quindi contattato i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti presso lo studio dell’avvocato, hanno aperto la porta e lo hanno trovato senza vita.

Sul luogo è intervenuta anche il sostituto procuratore Roberta Gallego. Nel contempo i carabinieri di Feltre stanno indagando sul caso, dalla dinamica pressoché inequivocabile, mentre restano indecifrabili le motivazioni.

Chi era Paolo Serrangeli

Paolo Serrangeli si era laureato in Giurisprudenza a Firenze, città a cui era rimasto profondamente legato cercando di visitare regolarmente.

Oltre alla carriera legale, il 47enne era anche un appassionato e talentuoso musicista, hobby che coltivava spesso esibendosi in compagnia di amici.

Nel 2022, Paolo aveva deciso anche di cimentarsi in politica candidandosi a sindaco di Feltre con la sua lista indipendente, la “Fantastilista Anarchica”, un progetto che portava avanti il suo messaggio di critica ironica verso la politica tradizionale, proponendosi come alternativa di rottura con la stessa.

Sul fronte professionale, Serrangeli era impegnato in casi complessi, tra cui la difesa di Pedro Livert Dominguez, principale accusato nell’omicidio di Antonio Costa, avvenuto nel 2023 a Fener.