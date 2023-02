Bambino di 4 anni muore in un incidente a Spresiano: l'auto va fuori strada e si schianta contro un albero

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un bambino di 4 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 11 febbraio a Visnadello, frazione del comune di Spresiano, in provincia di Treviso. Il piccolo stava viaggiando a bordo dell’automobile guidata dalla madre 34enne, che a un certo punto è finita contro un albero a bordo della carreggiata.

Auto contro albero, la dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Treviso, giunti sul posto subito dopo lo schianto.

Secondo la prima ricostruzione l’automobile, una Bmw X1, per cause in fase di accertamento è improvvisamente sbandata mentre percorreva la strada statale Pontebbana e ha così terminato la sua corsa contro un platano.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il territorio comunale di Spresiano, nel Trevigiano, dove si è verificato l’incidente mortale

L’impatto con l’albero al lato della strada è stato violento: la parte anteriore della vettura è andata completamente distrutta. Stando alle indiscrezioni il bambino si trovava sul sedile posteriore con la cintura di sicurezza allacciata.

Per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata chiusa al traffico generando significativi disagi agli automobilisti in transito.

L’intervento dei soccorritori

I primi a soccorre il piccolo di 4 anni dopo lo schianto sono state due persone che viaggiavano dietro la Bmw. Poi è giunto sul posto il personale sanitario.

Il bambino, già estratto dall’abitacolo, è stato prima rianimato e poi trasportato in ospedale insieme alla madre. Poco dopo tuttavia, a causa delle gravissime lesioni riportate, è deceduto.

La drammatica testimonianza

Secondo quanto riferito da ‘Il Gazzettino’ alcuni testimoni dell’incidente hanno affermato che la donna alla guida della Bmw è uscita dall’automobile in stato di choc.

“Ho preso sonno”, avrebbe detto. Dopo il tragico schianto è arrivato sul posto anche il padre della piccola vittima. La famiglia risiederebbe proprio a Spresiano.