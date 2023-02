Incidente sulla A34, a Villesse fa inversione in autostrada e provoca un frontale: un morto e un ferito grave

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Scontro mortale sull’A34 in territorio di Villesse, provincia di Gorizia. Un automobilista ha invertito improvvisamente il proprio senso di marcia percorrendo contromano l’autostrada friulana fino a scontrarsi frontalmente contro un altro veicolo. Nell’impatto un persona ha perso la vita mentre altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni.

L’incidente

Secondo le informazioni fornite dalla concessionaria autostradale, l’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, poco prima del piazzale della barriera dell’A34 Villesse-Gorizia in direzione del bivio con l’autostrada A4.

Stando a quanto ricostruito dal Piccolo, una donna alla guida di una Toyota Yaris si è immessa contromano nello svincolo che collega l’autostrada al centro commerciale Tiare di Villesse. Dopo mezzo chilometro si è schiantata nella corsia di sorpasso contro un’Audi A6 targata Belgrado che arrivava dalla direzione opposta.

Altre quattro persone sono state estratte dalle vetture coinvolte nello scontro: una donna di circa 45 anni sarebbe stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e un’altra di circa 50 anni sarebbe stata portata nello stesso nosocomio, sempre in codice rosso, con l’ambulanza.

Una persona di circa 50 anni sarebbe stata trasportata all’ospedale di Cattinara in codice rosso con l’ambulanza, insieme a un minorenne soccorso in codice giallo.

L’incidente a Saluzzo

Nella giornata di oggi un altro incidente ha provocato quattro feriti a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Un’auto su cui viaggiavano 4 ragazzi, tutti tra i 14 e i 18 anni, avrebbe perso il controllo nella notte e si sarebbe schiantata contro un albero. Tra i passeggeri anche una ragazza 14enne che sarebbe stata ricoverata in gravi condizioni dopo l’intervento del 118.

L’ultimo grave incidente sull’A34

L’ultimo grave incidente che ha interessato lo stesso tratto di autostrada Villesse-Gorizia è stato lo scorso 31 gennaio e ha riguardato l’investimento di una persona che si trovava sull’A34. Nel tratto tra Gradisca d’Isonzo e Gorizia, un mezzo pesante con targa della Repubblica Ceca ha travolto un uomo in mezzo alla corsia di marcia.

La vittima, un 68enne originario di Gorizia, aveva appena parcheggiato la sua auto in una piazzola di sosta a lato quando, forse per un malore o mentre cercava di chiedere aiuto dopo essere rimasto in panne, ha invaso la carreggiata venendo investito dal tir.