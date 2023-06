Bambino di 10 anni morto sul colpo a Mirano dopo essere stato travolto da un'Audi

Un bambino di 10 anni è stato investito da un’auto ed ha perso la vita.

La tragedia si è verificata nel pomeriggio di sabato 10 giugno, poco dopo le 16, a Mirano (Venezia), in via Don Orione all’angolo con via Viasana.

Il bimbo stava tornando a casa

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino stava percorrendo via Viasana per tornare a casa (dimorava infatti a poca distanza dal luogo dell’incidente), quando all’altezza di via Don Orione è stato investito e travolto da una vettura, più precisamente un’Audi.

Il tentativo di rianimazione dell’automobilista

Il giovane automobilista. come riferisce Il Gazzettino, si è subito precipitato sul piccolo a terra e ha cercato di rianimarlo in attesa dei soccorsi.

I soccorsi

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti l’ambulanza del Suem, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione dei comuni del Miranese. Purtroppo i soccorsi sono risultati vani e per il piccolo di 10 anni non c’è stato nulla da fare.

Spetterà ora alle autorità ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.