A Catania un 52enne ha investito con l'auto volontariamente la moglie e un'amica, quest'ultima è morta

A Catania, in una zona industriale, un uomo di 52 anni ha investito volontariamente con la sua automobile la moglie e un’amica della donna. Quest’ultima è morta.

La moglie non è in pericolo di vita

Dopo aver travolto le due donne, l’uomo stesso ha provveduto a chiamare la polizia per consegnarsi e confessare.

La moglie, che ha 56 anni, è stata ricoverata all’ospedale San Marco e, dalle prime informazioni, non si troverebbe in pericolo di vita.

La vittima è una donna di 59 anni

La vittima è un’amica della donna, di 59 anni. Sul caso sta indagando la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

L’intervento degli agenti

I primi agenti a intervenire sul posto in cui si è consumata la tragedia sono stati quelli della polizia municipale che hanno subito avviato gli accertamenti.

Inizialmente sembrava che si trattasse di un incidente stradale. Si è poi capito che l’uomo ha investito le donne volontariamente.

Fonte foto: ANSA

Gli agenti lo hanno preso in consegna e lo hanno condotto negli uffici della squadra mobile per essere interrogato dal magistrato di turno.

I precedenti del 52enne

Dopo la tragedia, si è saputo che l’uomo sta affrontando un processo per violenze sulla moglie. In passato era stato denunciato anche per reati contro il patrimonio ed era stato sottoposto nel 2018 all’ammonizione da parte del Questore. La donna si era riavvicinata al marito.

Secondo la ricostruzione della Procura, obiettivo principale dell’uomo sarebbe stata l’amica della moglie, a sua avviso “colpevole” di avere tentato di convincere la donna a lasciarlo.