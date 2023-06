Bambini accoltellati in Francia ad Annecy, Paese sotto shock: le reazioni da Macron a Le Pen

L’attacco al parco ad Annecy ha sconvolto la Francia. Da Macron a Le Pen, arrivano messaggi di denuncia dell’aggressione compiuta nella mattina dell’8 giugno ai danni di 9 persone tra adulti e bambini, 3 dei quali sono adesso in pericolo di vita. Il tentato omicida è stato poi neutralizzato e arrestato dalla polizia, intervenuta con colpi di arma da fuoco.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto un tweet poco dopo l’accaduto, per denunciare l’aggressione e dichiararsi vicino ai familiari delle persone colpite.

L’attacco, ha scritto, è stato un atto “di assoluta vigliaccheria”, a causa del quale “i bambini e un adulto si trovano sospesi tra la vita e la morte“.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023