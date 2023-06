Aveva accoltellato la moglie per poi darsi fuoco a Brindisi: morto all'ospedale dopo due giorni

Il 29 maggio era balzato al centro delle cronache per aver accoltellato la moglie e averle versato dell’alcool in faccia al culmine di una lite per poi darle fuoco. Due giorni dopo si era presentato di fronte all’ospedale di Brindisi presso il quale la moglie si trovava ricoverata in rianimazione e aveva tentato di entrare. Al rifiuto aveva reagito dandosi fuoco. Nella mattina di sabato 3 giugno Abdo Badraou, 30 anni, è morto per le ustioni riportate.

Dopo il suo gesto di fronte agli uomini della vigilanza aveva riportato ustioni sull’80% del corpo ed era stato trasportato d’urgenza nello stesso reparto in cui era ricoverata la moglie che pochi giorni prima aveva aggredito.

Nel frattempo la moglie, che oltre alle ferite prodotte dall’accoltellamento ha riportato ustioni sul 32% del corpo, sta continuando a lottare tra la vita e la morte.

L’aggressione alla moglie e il gesto estremo

Il 29 maggio Abdo Badraou, un cittadino di origine marocchina di 30 anni, aveva aggredito la moglie a Galatone, in provincia di Lecce, prima a colpi di coltello e poi versandole addosso dell’alcool dandole successivamente fuoco.

L’uomo si era particolarmente accanito sul viso della donna, sul quale aveva inferto le coltellate per poi gettarvi il liquido infiammabile. La donna era riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi dalla madre che vive a poca distanza.

Dopo l’aggressione Badraou, già noto alle forze dell’ordine, si era dato alla fuga. Il 31 maggio era ricomparso di fronte all’ospedale Perrino, dove era stata ricoverata la moglie. Con sé aveva un orsacchiotto di peluche e aveva provato ad introdursi oltre l’orario di visita.

I responsabili della vigilanza lo avevano respinto e l’uomo, quindi, si era cosparso di benzina e si era dato fuoco.

Il 30enne era stato soccorso da alcuni presenti e ricoverato d’urgenza nello stesso reparto della moglie.

Abdo Badraou era già noto alle forze dell’ordine

L’ultimo episodio non era un fatto inedito.

Come ricostruisce ‘SkyTg24’, la moglie lo aveva già denunciato per maltrattamenti e aveva anche ottenuto un divieto di avvicinamento.

Col tempo, però, aveva deciso di riaccoglierlo in casa fino all’ultima lite.