Accoltella la moglie alla gola in casa a Prato e chiama la polizia: arrestato 75enne, la donna è gravissima

Ancora un episodio di violenza domestica. Nella mattinata di martedì 23 maggio, un uomo di 78 anni ha aggredito la moglie con un coltello da cucina all’interno della loro abitazione a Prato. La donna è adesso ricoverata in gravissime condizioni in ospedale, mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione in casa

I due coniugi, Franco Mengoni di 78 anni e Franca Fiorvanti di 75 anni, vivevano insieme nella propria abitazione di via Fiorentina a Prato e pare che entrambi godessero di buona salute.

L’uomo era in pensione da anni e precedentemente aveva gestito proprio con la moglie una ritorcitura, dedicata a una fase di lavorazione dell’industria tessile.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto il tentato omicidio, in via Fiorentina a Prato

All’alba di martedì 23 maggio, l’uomo avrebbe accoltellato la moglie con un coltello da cucina, inferendole profonde ferite alla gola e al torace.

Trasportata all’ospedale pratese di Santo Stefano, è adesso ricoverata in gravissime condizioni.

La chiamata agli agenti

Dopo l’aggressione, è stato lo stesso Mengoni ad avvertire le forze dell’ordine dopo il tentato omicidio della moglie.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 5 del mattino e sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia municipale, ed è stato effettuato anche un sopralluogo del sostituto procuratore di turno.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e trasportato in questura.

Si indaga adesso sull’esatta dinamica di questo tentato femminicidio e se vi fossero stati altri precedenti del genere.

Altro femminicidio

Appena 4 giorni prima, un altro uomo era stato fermato dopo l’omicidio della propria ragazza.

L’aggressione mortale era avvenuta nella mattinata di mercoledì 17 maggio nel quartiere La Carihuela di Torremolinos, , in Spagna, dove il 45enne italiano, originario di Nettuno, viveva con la compagna, una ragazza di 28 anni.

L’uomo l’avrebbe aggredita con un coltello 14 volte prima di fuggire dall’appartamento e provare a far perdere le proprie tracce. Ma dopo l’allarme dei vicini di casa, la polizia si è subito mobilitata per rintracciarlo.

Il 45enne aveva diversi precedenti di violenza contro le donne, denunciati sia in questa relazione che in alcune passate, e ora nella vicenda è intervenuta l’Europolc on il sospetto che Marco Gaio Romeo possa essere un serial killer.