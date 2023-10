Autobus prende fuoco alla fermata della scuola vicino Padova, paura per 50 studenti: forse un guasto al motore

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una drammatica emergenza si è verificata durante la mattinata di giovedì 5 ottobre a Piove di Sacco, nella provincia di Padova. Un autobus con a bordo circa 50 studenti, diretti verso il loro istituto scolastico, è andato a fuoco in prossimità dell’ingresso dell’edificio. La tragedia è stata solo sfiorata, grazie alla prontezza di riflessi dell’autista, che una volta scoppiato il rogo ha fatto prontamente evacuare i passeggeri, di fatto salvando tutti i ragazzi. Sul posto la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che si sono adoperati per domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto nel Comune di Piove di Sacco, nel Padovano. Un autobus doppio, in servizio per la linea Busitalia, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme a causa di un probabile guasto tecnico al motore.

La vicenda si è evoluta molto rapidamente, ma fortunatamente è stata efficacemente gestita, con un lieto fine che ha visto i passeggeri, in gran parte studenti, uscire incolumi da questa situazione potenzialmente pericolosa.

Fonte foto: Tuttocittà L’episodio è avvenuto a Piove di Sacco in provincia di Padova

L’incendio dell’autobus

L’incidente ha avuto luogo intorno alle 7.30 del mattino, proprio durante le ore di punta del traffico studentesco, quando l’autobus stava stazionando alla fermata situata nei pressi dell’Istituto professionale Enaip.

Una volta divampato il rogo, l’autista è stato in grado di reagire con prontezza, evacuando i circa 50 studenti presenti a bordo prima che le fiamme potessero diffondersi ulteriormente. Fortunatamente, quindi, nonostante l’incendio che ha avvolto l’autobus, nessuno è rimasto ferito.

L’intervento di Polizia e pompieri

La Polizia Stradale di Padova è intervenuta tempestivamente, portando con sé gli strumenti necessari per affrontare la situazione critica. Grazie alla loro rapida azione, è stato possibile spegnere il principio di incendio, evitando una possibile tragedia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo per completare l’opera. Il loro intervento ha consentito definitivamente di mettere in sicurezza il veicolo, garantendo che il fuoco fosse completamente estinto e che non ci fossero rischi residui. L’autobus è stato quindi trasferito al deposito per ulteriori accertamenti e per stabilire la causa precisa dell’incendio.

La tragedia di Mestre

La disavventura capitata ai passeggeri dell’autobus a Piove di Sacco richiama facilmente quanto accaduto martedì 3 ottobre a Mestre, con esiti purtroppo drammatici.

Subito dopo la tragedia l’attenzione si è concentrata sul guardrail danneggiato dall’autobus. Questa barriera, considerata troppo fragile e carente di manutenzione, è emersa come un elemento chiave nelle indagini condotte dalla Procura di Venezia per l’omicidio stradale plurimo appena aperto.