Incendio in una casa a Mozzate vicino Como, intossicato un neonato di 18 giorni: la situazione e i feriti

L’allarme è scattato alle 13:30 di martedì 3 ottobre a Mozzate, in provincia di Como. Alcuni vicini hanno sentito le urla provenire da un appartamento di via Castiglioni 16 mentre divampava un incendio che ha prodotto un bilancio preoccupante: 5 feriti di cui quattro all’ospedale, coinvolto anche un neonato di appena 18 giorni rimasto intossicato dal fumo insieme alla madre. Per fortuna non si registrano vittime.

Incendio a Mozzate vicino Como, esplode un fornello

Come detto in apertura, un incendio è divampato nell’appartamento di una palazzina di via Castiglioni 16 a Mozzate, in provincia di Como.

Secondo una prima ricostruzione fornita da ‘Prima Como’ e altre testate locali, l’incendio sarebbe scoppiato da un appartamento al piano terra abitato da due uomini che in quel momento si trovavano in pausa pranzo.

Mozzate, nel Comasco, è stato il teatro di un incendio che ha coinvolto cinque abitanti di una palazzina. Un neonato di 18 giorni è rimasto intossicato

Secondo ‘Prima Como’ l’incendio sarebbe stato causato dall’esplosione di un fornello.

Le cause sono ancora da chiarire. I vicini del piano superiore hanno sentito le urla dei due uomini coinvolti nell’incendio e hanno subito allertato i soccorsi.

Cinque persone coinvolte, anche un bambino di 18 giorni

Le prime persone a rimanere coinvolte nell’incendio, inevitabilmente, sono stati i due uomini dell’appartamento interessato dall’esplosione.

Il primo, 55 anni, è stato elitrasportato al Niguarda di Milano con ustioni di 3° grado alle gambe e di 2° al volto; il secondo, 24 anni, ha riportato ustioni che variano dal 2° al 3° grado agli arti inferiori più altre lesioni al volto, ed è stato trasportato in codice rosso a Legnano tramite elisoccorso.

Una ragazza di 29 anni e il suo bambino di 18 giorni sono stati trasportati in codice verde a Varese per aver inalato il fumo mentre cercavano di lasciare l’edificio per mettersi in salvo.

Infine, l’incendio ha coinvolto un uomo di 76 anni che però non è stato trasportato all’ospedale.

I soccorsi e le indagini

Come scrive la redazione di ‘Today’ da Milano e Como, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre mandate da Como e Varese, insieme a tre ambulanze del 118 e un mezzo di coordinamento Areu.

Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause dell’incendio. Recentemente la città di Como è stata il teatro di una tragedia, quando un uomo è stato trovato carbonizzato all’interno del suo appartamento in pieno centro, nei pressi di piazza Duomo.