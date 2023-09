Un morto nell'incendio a Como in piazza Duomo: uomo trovato carbonizzato in un appartamento in pieno centro

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Grave episodio quello avvenuto in pieno centro a Como, a due passi dalla Cattedrale: una casa disabitata ha preso fuoco e all’interno è stato trovato il cadavere di un uomo. Salvata invece un’altra donna che si trovava in un’altra abitazione vicina.

Le fiamme hanno invaso una casa disabitata a Como

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, è scoppiato un incendio in un appartamento disabitato situato in piazza Duomo, uno dei luoghi centrali della cittadina comasca. Tutto è accaduto nella mattinata di martedì 26 settembre 2023.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio: sul posto sono arrivati polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco, che all’interno dello stabile hanno fatto una drammatica scoperta. Nell’incendio infatti ha perso la vita un uomo.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco in piazza Duomo a Como, dove è andato a fuoco l’appartamento

Si tratterebbe di un senzatetto di origini francesi noto nella zona. Da tempo, riporta Repubblica, aveva trovato rifugio nel vano scala del palazzo. Si trovava all’interno dell’appartamento andato a fuoco ed è morto carbonizzato.

Morto un uomo, salvata una donna disabile

Solo pochi giorni fa, si apprende, l’uomo aveva fatto notizia per aver pranzato in un ristorante ed essersi rifiutato di pagare. Dopo l’alterco, si sarebbe barricato in uno degli appartamenti in ristrutturazione dello stabile, adiacente a quello andato a fuoco secondo le fonti.

Nel palazzo era presenta anche un’altra donna disabile che, si apprende, è stata portata in salvo dopo che le fiamme hanno iniziato a distruggere l’appartamento vicino a casa sua. L’intera piazza Duomo di Como è stata transennata e gli abitazioni vicine evacuate per sicurezza.

Altro incendio nel cuneese: morto un 36enne

Non si tratta dell’unico decesso in circostanze simili di cui si ha avuto notizia in queste ore. Un 36enne di origini cinesi è morto infatti nell’incendio appiccato al suo negozio di Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo.

In questo caso si tratterebbe di un fatto doloso: una donna di origini bulgare è stata arrestata, avrebbe dato alle fiamme il locale per poter fuggire via con della merce non pagata. Solo pochi giorni prima avrebbe compiuto lo stesso gesto anche in un magazzino di scarpe a Canelli, provincia di Asti.

Il 36enne, in Italia da circa 15 anni, sarebbe rientrato nel locale con un estintore per provare a spegnere l’incendio, ma anche a causa del fumo sarebbe rimasto bloccato all’interno. Inutili i soccorsi: il suo corpo è stato trovato carbonizzato, come quello del presunto clochard di Como.