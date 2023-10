Auto si ribalta sulla Lecce-Maglie, muore 22enne e resta ferita la fidanzata incinta all'ottavo mese

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente sulla Lecce-Maglie, con un’auto che si è ribaltata vicino lo svincolo per San Donato provocando la morte di un 22enne e il ferimento di una ragazza incinta all’ottavo mese. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove successivamente ha partorito.

L’incidente in auto

A perdere la vita è stato il 22enne Stefano Maggio, di Cutrofiano in provincia di Lecce. Il giovane non ha avuto scampo nell’incidente stradale sulla Maglie-Lecce, allo svincolo per San Donato, con l’auto che si è ribaltata finendo contro il guardrail.

A bordo con lui c’era la compagna, Elena Merico, con la quale si stava recando in ospedale per una visita di controllo in vista del parto ormai prossimo. La giovane, sua coetanea, era infatti incinta all’ottavo mese. La ragazza è rimasta ferita e trasportata al Vito Fazzi di Lecce dove ha poi partorito.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, con l’auto che ha finito la propria corsa sulle barriere protettive laterali ribaltandosi e non lasciando vie di fuga a Maggio che sarebbe morto sul colpo.

Il dolore della neo mamma

Elena Merico, ferita, è stata trasportata in gravi condizioni al Fazzi, ma ora sta bene. La giovane, ricoverata in ospedale, ha dato alla luce un bimbo di 3 chili e 150 grammi in buona salute e che, riferiscono i giornali locali, fortunatamente non ha subito conseguenze nell’incidente.

Dopo il parto la neo mamma è stata sottoposta a una tac ed è stata trasferita nel reparto di rianimazione dello stesso nosocomio. E sui social ha riversato tutto il suo dolore per la morte del fidanzato: “Fantasticavamo sul passare insieme il resto della vita, sicuramente non avrei mai immaginato che sarebbe stato così breve”.

Un dolore difficile da accettare per la ragazza, che in una storia su Instagram ha raccontato, scrivendo al fidanzato morto, di non riuscire a trattenere le lacrime guardando il figlio: “Non faccio altro che pensare a quante volte in questi mesi abbiamo immaginato questo momento, eppure tu, che ormai non aspettavi altro, non sei qui con me. Mancherai tantissimo”.

Il messaggio di cordoglio del Comune

Dolore anche per il Comune di Cutrofiano, paese nel Leccese che ha dato le origini alla vittima 22enne, che in un lungo post ha sottolineato la tristezza per la morte del giovane.

“Un giovane che a breve avrebbe realizzato il sogno più grande, quello di vedere nascere suo figlio e di diventare padre, di assicurargli un futuro in una famiglia felice, dandogli il meglio. Ma purtroppo questo giorno si è trasformato nel più triste” si legge. Il Comune ha quindi inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia e alla neo mamma.