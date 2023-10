21enne morto investito da due auto vicino alla stazione Labaro a Roma: stava attraversando sulle strisce

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Morto investito un ragazzo a Roma. Nella mattinata di giovedì un 21enne è stato travolto sulle strisce pedonali, forse da due mezzi, di fronte alla stazione di Labaro, sulla via Flaminia. È deceduto podo dopo in ospedale.

La dinamica dell’incidente di Labaro

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la via Flaminia sulle strisce pedonali, a Roma, di fronte alla stazione di Labaro. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 7 del mattino.

Ad occuparsi dei rilevamenti per capire la dinamica di quanto accaduto sono stati i vigili urbani del gruppo XV Cassia. Sembra che la vittima sia stata colpita due volte, una da un furgone modello Fiat Doblò e l’altra da un Taxi di marca Toyota.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Roma dove si trova la stazione di Labaro e dove è avvenuto l’incidente

Gli autisti dei due mezzi che sarebbero coinvolti nello scontro con il ragazzo sono stati condotti all’ospedale Filippo Neri per i test alcolemici e tossicologici di rito in questi casi.

I soccorsi e la morte del ragazzo

Immediatamente sono arrivati sul posto i soccorsi, che hanno tentato di salvare il ragazzo portandolo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stato ammesso in codice rosso.

Le sue condizioni erano purtroppo molto gravi e i medici non hanno potuto salvarlo. È morto a causa delle ferite riportate nell’impatto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La pericolosità della via Flaminia

Non è la prima volta che questo tratto di strada, quello della via Flaminia davanti alla stazione di Labaro, diventa teatro di incidenti di questo tipo. Lo hanno sottolineato anche i testimoni dell’incidente e le persone arrivate in seguito.

Duri commenti anche dalla politica, con il consigliere regionale del Lazio Alessio D’Amato, di Azione, che avverte: “Bisogna fermare la strage di pedoni, ormai è una vera emergenza. Non passa giorno che si segnala un nuovo gravissimo incidente, martedì è morto un pedone mentre attraversava le strisce dinanzi un ospedale, oggi è il turno di un giovane che è stato investito sulle strisce pedonali dinanzi la stazione di Labaro dove mi trovavo a passare poco dopo, e vedere l’asfalto insanguinato genera rabbia e impotenza”.