Auto non si ferma a un posto di blocco a Mazara del Vallo e si schianta: morto un 20enne

Tragico incidente nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una vettura con a bordo tre giovani non si è fermata ad un posto di blocco della Polizia terminando il proprio viaggio drammaticamente contro un muro.

Mazara del Vallo, auto non arresta la sua corsa a un posto di blocco e si schianta

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il posto di blocco della Polizia è stato organizzato tra via Salemi e via della Pace. L’auto, che viaggiava a velocità sostenuta, non ha fermato la propria corsa e si è schiantata.

L’impatto con un muro è stato violentissimo, con la vettura che si è accartocciata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Questi, accorsi sul posto, hanno estratto i tre giovani dall’abitacolo.

Drammatico bilancio: un morto e due feriti trasportati in ospedale

Due dei ragazzi a bordo del mezzo sono rimasti feriti e sono stati trasportati al vicino ospedale. Il terzo, di soli 20 anni, non ce l’ha fatta ed è morto.

Le indagini

Su quanto accaduto è stata subito aperta un’inchiesta. Chi indaga cercherà di ricostruire con meticolosità ciò che è avvenuto per chiarire in modo dettagliato la dinamica dell’incidente.