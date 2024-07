Eurofighter italiano si schianta in Australia durante esercitazione, salvo il pilota dell'Aeronautica Militare

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un Eurofighter italiano si è schiantato in Australia mercoledì 24 luglio. Prima di precipitare, il pilota è riuscito a eiettarsi fuori dal velivolo ed è “sano e salvo”, come ha comunicato la polizia del posto. Il mezzo dell’Aeronautica Militare era impegnato in un volo di addestramento.

Incidente per un Eurofighter in Australia: la ricostruzione

Secondo il dipartimento della difesa australiano, l’incidente ha avuto luogo circa alle 10:45 (le ore 3.15 in Italia).

L’impatto è stato registrato nel Northern Territory, circa a 18 km da Daly River, una cittadina con meno di 500 abitanti.

Fonte foto: ANSA Un Eurofighter visto dall’alto

Aereo militare si schianta: come sta il pilota

Ancora da accertare le cause che hanno portato l’Eurofighter, impegnato in un volo addestrativo durante l’esercitazione Pitch Black 24, a precipitare.

Il pilota è in buone condizioni, è stato trasportato per sicurezza in un vicino ospedale dove ha svolto gli accertamenti medici del caso. Non sono stati registrati altri danni.

Questa zona settentrionale dell’Australia è spesso utilizzata per gli addestramenti dei militari. Dopo l’incidente, i voli previsti per la giornata sono stati cancellati.

Incidente aereo in Australia: come si è salvato il pilota

Compreso che il suo mezzo stava per precipitare e schiantarsi al suolo, il pilota ha attivato l’eiezione.

A confermarlo è una nota di un funzionario del dipartimento della Difesa dell’Australia, riportata da Ansa.

“Un partecipante internazionale all’esercitazione Pitch Black 24 si è espulso dal suo aereo questa mattina durante le operazioni di volo”, si legge.

Cos’è l’esercitazione Pitch Black 24 e i precedenti

L’esercitazione Pitch Black 24 si tiene ogni due anni e prepara i militari a missioni internazionali, con velivoli provenienti da tutto il mondo.

Nel 2024, per la prima volta, è stata chiamata a partecipare anche l’Italia che ha fornito 21 aerei.

Non è la prima volta che questo tipo di addestramento porti a incidenti del genere. È successo già nell’agosto del 2023 quando morirono tre marines americani e nel luglio dello stesso anno quando invece perirono quattro australiani.