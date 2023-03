Assessore Tobia Zevi querela Mario Giordano e lo accusa di aver manipolato una chat a Fuori dal Coro: lo sfogo

Polemica dopo l’ultima puntata di Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano: il giornalista ha condiviso uno scoop su una chat che svela presunta sudditanza dell’amministrazione del Comune di Roma e il “leader degli occupanti abusivi” relativamente al Piano Casa. L’assessore Tobia Zevi però non ci sta e annuncia querele.

La chat mostrata da Mario Giordano sul Piano Casa

L’antefatto risale alla mattinata di ieri, martedì 21 marzo. Mario Giordano ha anticipato la presenza di un servizio scottante nella nuova puntata di Fuori dal Coro. Si tratterebbe di un’esclusiva, una chat che inguaierebbe l’amministrazione capitolina.

Della chat fanno parte, tra gli altri, l’assessore alla Casa del Comune di Roma Tobia Zevi, il consigliere comunale Yuri Trombetti e il cosiddetto “leader degli occupanti abusivi” Luca Fagiano. Zevi avrebbe inviato loro la nuova versione del Piano Casa, senza trovare il “favore” di Fagiano.

Nello scambio mostrato da Giordano, si sostiene in sostanza che il Comune di Roma sarebbe assoggettato alla volontà e al benestare di Fagiano, tanto che Zevi si sarebbe detto pronto a modificare il Piano subito per andargli incontro. Un fatto gravissimo, sostiene Mario Giordano.

Dura replica dell’assessore alla Casa Tobia Zevi

Non si è fatta attendere la replica al presunto scoop del giornalista e conduttore. Dalla sua pagina Facebook, Tobia Zevi ha mostrato un passaggio della chat nella quale parla di migliorie e modifiche da poter fare in Commissione e in Aula: “Mica è una minaccia la modifica – ha scritto – Questo Piano deve servire a discutere dentro la città”.

Nella didascalia, si scaglia direttamente contro Mario Giordano, accusandolo di aver manipolato la chat, presentandola al pubblico “con tagli e omissioni che chiaramente compromettono il senso“.

Zevi sostiene di aver provato a telefonare e contattare il conduttore di Fuori dal Coro, ma senza riuscirci: “Evidentemente è geloso custode del suo scoop, e non della verità” ha aggiunto.

Querela in arrivo per il conduttore di Fuori dal Coro

La replica non si limita però ad una puntualizzazione da parte dell’assessore. Zevi ha annunciato infatti azioni legali in arrivo: “A tutela dell’onorabilità mia e degli altri interlocutori della chat (20, rappresentanti dei sindacati, consiglieri comunali e esponenti delle associazioni) domani andrò a sporgere denuncia“.

Nel mirino c’è Mario Giordano e la redazione di Fuori dal Coro e l’eventuale risarcimento, annuncia, sarà integralmente devoluto ad un progetto sociale per chi si trova in emergenza abitativa.

Non sono mancati gli scontri nell’ultimo periodo per il giornalista, coinvolto anche in una polemica a distanza con Fedez: in molti nel mondo della politica e dello spettacolo si sono schierati dalla sua parte in questo caso, perché il rapper ha anche ironizzato sui suoi difetti fisici.