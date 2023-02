Fedez contro 'Fuori dal coro' e Mario Giordano: "Un'inchiesta per vedere se sono omosessuale o meno"

Fedez mette fine al suo silenzio social. Non per smentire le presunte voci di crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma per scagliarsi contro ‘Fuori dal Coro’, la trasmissione di informazione e attualità condotta da Mario Giordano su Rete 4. Il motivo? Le domande di una giornalista del programma, che avrebbe indagato sull’orientamento sessuale del rapper per un servizio.

Fedez si scaglia contro ‘Fuori dal coro’

Secondo quanto raccontato dal noto cantante attraverso alcune Storie, la trasmissione targata Mediaset si è messa a indagare su una sua presunta omosessualità, contattando gli amici d’infanzia. E così, per far sapere a tutti i suoi follower dell’inchiesta, ha pubblicato alcuni istanti della conversazione che ha avuto con la giornalista di ‘Fuori dal coro’.

“Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste”, ha poi chiarito infuriato, definendo Mario Giordano e la sua trasmissione “la cloaca del giornalismo”.

“Perché mai ‘Fuori dal coro’ ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per sapere se sono omosessuale? Perché ho fatto vedere i vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male?”, ha detto nella Storia successiva.

Poi ha aggiunto di sentirsi “troppo buono” e di non voler quindi taggare il profilo della giornalista. “Se no piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio – ha detto – per cui va bene così, non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quand’era adolescente”.

L’affondo contro Mario Giordano

La rabbia del rapper si è abbattuta infine direttamente contro Mario Giordano. Con una pesante provocazione ha affermato: “Dopo che avete fatto questa inchiesta potete farne una per me? Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me”.

La replica di Mario Giordano

Non si è fatta attendere la replica del giornalista, affidata al profilo social della sua trasmissione. “Caro Fedez, ti sei sbagliato. ‘Fuori dal coro’ non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale”, si legge nella nota.

“Mi spiace deluderti – prosegue – ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Ma a stretto giro è arrivata la contro-replica del rapper. Con una nuova Storia ha condiviso un altro frammento audio della conversazione telefonica avuta con la giornalista della trasmissione, la quale ha affermato di stare lavorando a un’inchiesta proprio per ‘Fuori dal coro’.