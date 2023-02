Mario Giordano risponde a Fedez in diretta a Fuori dal coro: "Non si attaccano le persone sui difetti fisici"

Mario Giordano risponde per le rime a Fedez, che sui social lo aveva bersagliato con pesanti critiche (“cloaca del giornalismo”) e gli aveva indirizzato una domanda impertinente e provocatoria. Giordano si toglie il sassolino dalla scarpa in diretta a ‘Fuori dal coro’.

Mario Giordano contro Fedez in diretta a ‘Fuori dal coro’

Nuovo capitolo nello scontro fra Fedez e Mario Giordano. Stavolta è il giornalista a cantarle al rapper, in diretta in prima serata nella puntata di martedì 21 febbraio.

Fedez, dice Giordano, “ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste e cioè di voler indagare sulle sue tendenze sessuali. Ma noi non abbiamo mai pensato di farlo e mai lo faremo”.

“Chi ci conosce sa che ci occupiamo dei problemi dei cittadini italiani, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità”.

“Caro Fedez, intanto la volevo tranquillizzare. I miei testicoli si sono tranquillamente staccati ed è tutto regolare”.

Poi Giordano fa la morale al rapper: “Per quanto riguarda la voce, si lo so, è un mio difetto fisico che mi ha fatto anche a lungo soffrire nella vita. Nella vita c’è chi ha un difetto fisico e chi ne ha un altro. Io ho questo”.

“Caro Fedez, paladino dei diritti civili, se ha qualcosa da dirmi se la prenda con quello che dico e che faccio non attacchi le mie caratteristiche fisiche, non le pare?”@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/MP14OxxTDr — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 21, 2023

Poi l’affondo: “Mi stupisce però che lei, il paladino dei diritti civili e grande difensore della civiltà, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi per quello che penso, lo dica. Ma non si attaccano le persone sui difetti fisici. Soprattutto se si è i campioni dei diritti civili”.

Fedez vs Mario Giordano, la storia

Gli antefatti: come è noto, durante la sua esibizione a Sanremo il cantante Rosa Chemical ha coinvolto Fedez mimando prima un rapporto omosessuale e poi baciandolo in bocca. Esibizione che ha suscitato scalpore e polemiche.

Una settimana dopo il Festival, Fedez ha pubblicato un messaggio sui social per attaccare Mario Giordano: secondo il rapper, il conduttore gli avrebbe messo alle calcagna una giornalista perché scavasse nel suo passato al fine di cercare le prove della sua presunta omosessualità.

Fedez ha fatto dunque sentire ai follower un vocale della presunta giornalista di ‘Fuori dal coro’.

Il video del rapper si è concluso con un’invettiva (“Fuori dal coro cloaca del giornalismo”) e con un insulto diretto al conduttore: “Molti italiani si domandano se Mario Giordano abbia ancora i testicoli attaccati allo scroto”.

Fedez ha infine salutato Giordano con un “Ciao Marietto!” urlato in falsetto per scimmiottare la voce del conduttore.

La giornalista non lavora solo per Giordano

Dopo il video di Fedez diverse personalità di centrodestra, politici e non, hanno levato gli scudi in difesa di Giordano.

Prima della sua replica televisiva, il conduttore aveva già spiegato al ‘Corriere della sera’ che la cronista in questione è una collaboratrice di diverse realtà editoriali e non solo di ‘Fuori dal coro’: “Lavora per diversi programmi Mediaset e anche per noi, ma non posso rispondere di tutto quello che una persona fa”.