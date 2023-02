Scontro tra Fedez e Mario Giordano, bufera social: tutti contro il rapper, da Salvini a Dalla Chiesa

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Continua a tenere banco sui social l’acceso scontro tra Fedez e Mario Giordano, con il cantante che ha accusato il conduttore di “Fuori dal coro” di aver indagato sull’orientamento sessuale del rapper per un servizio. In tanti nell’area della destra italiana, a partire da Matteo Salvini, hanno attaccato l’artista e preso le difese del giornalista Mediaset.

Fedez contro Mario Giordano

Ad innescare la diatriba le accuse contro Mario Giordano lanciate su Instagram da Fedez. Secondo il cantante una giornalista di “Fuori dal Coro“, la trasmissione condotta da Giordano su Rete 4, avrebbe indagato su sua presunta omosessualità del rapper, contattando alcuni amici d’infanzia.

“Questa non è un’inchiesta, è la cloaca del giornalismo”, aveva detto Fedez, attaccando poi personalmente Mario Giordano. Il giornalista ha rispedito al mittente tutte le accuse, smentendo di aver dato indicazioni per una inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez.

Il cantante ha ribattuto condividendo parte di una telefonata registrata in cui la giornalista incriminata affermava che tutto sarebbe andato in onda proprio a “Fuori dal Coro”.

Giordano ha quindi confermato al Corriere della Sera che si tratta di una “collaboratrice che lavora per diversi programmi Mediaset e anche per noi, ma non posso rispondere di tutto quello una persona fa”, suggerendo quindi che si sarebbe trattato di una iniziativa personale della giornalista.

Il tweet di Salvini

Nel botta e risposta social tra Fedez e Mario Giordano è quindi intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini, che ha preso le difese dell’ex direttore del Giornale.

“Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita”, ha twittato il ministro delle Infrastrutture.

Fedez ha risposto a Salvini postando su Twitter una foto in cui posa insieme con Roberto Saviano: “Su Gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimo”.

Tutti contro Fedez

Non solo Salvini: sui social diversi politici e opinionisti della destra hanno reagito attaccando Fedez e difendendo Mario Giordano. “Fedez sempre più piccolo, Mario Giordano sempre più grande. E non c’è altro da aggiungere”, ha twittato l’ex presidente della Rai, Marcello Foa.

Su Gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimo 😅 https://t.co/WbLjPo6XI9 pic.twitter.com/lNWRScAp9M — Fedez (@Fedez) February 19, 2023

Contro Fedez anche la conduttrice tv e deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa: “Credo che Fedez debba chiedere scusa a Mario Giordano. Per i toni, per l’atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini”.

Sempre su Twitter il post del filosofo Diego Fusaro: “Fedez contro Mario Giordano: ‘Nello scroto…’. Insulti choc su Fuori dal coro (“Il Tempo”). Ma non erano per l’inclusività e per la messa al bando dell’hate speech loro, i guerriglieri dell’arcobaleno?”.

Quindi l’attrice e conduttrice Hoara Borselli: “Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano. Giù le mani da Giordano!”.