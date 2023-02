Elezioni Lombardia, Matteo Salvini e la battuta su Sanremo: la frecciata a Fedez e Rosa Chemical con Fontana

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

I risultati delle elezioni in Lombardia e Lazio non sono ancora ufficiali, ma il Centrodestra può già esultare: la forbice è larghissima e Attilio Fontana verrà così riconfermato Presidente di Regione. Esulta Matteo Salvini, che ne approfitta anche per scherzare su Sanremo e lanciare una frecciata a Fedez e Rosa Chemical.

Fontana vince, Salvini esulta: la battuta su Sanremo

Lo spoglio è in corso ma gli exit poll non lasciano dubbi: in Lombardia Attilio Fontana è stabile a oltre il 55%, mentre il suo diretto avversario Pierfrancesco Majorino arranca a poco più del 30%. Numeri che permettono di anticipare i festeggiamenti per il Centrodestra.

È arrivata anche la reazione di Matteo Salvini: il leader della Lega è apparso in un breve video assieme al confermato Governatore per ringraziare i lombardi, “che hanno riconfermato a furor di popolo il buon governo della Lega e del Centrodestra dopo anni impegnativi”.

Entusiasmo condiviso anche da Fontana, con Salvini che ne ha approfittato poi per una boutade su quanto accaduto all’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical: “Chiudiamo – ha detto salutando Fontana – ma non alla Sanremo, diamoci solo la mano“.

La reazione di Salvini dopo il bacio a Sanremo

Non sono le prime parole che l’attuale Ministro delle Infrastrutture spende per commentare il bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finale di Sanremo 2023. Nella giornata di ieri, ha già commentato l’accaduto con alcune parole tutt’altro che rassicuranti per i vertici Rai.

Salvini ha ammesso di non aver visto tutta la finale, ma di aver scoperto della vittoria di Marco Mengoni (e affini) solo in mattinata. Senza entrare direttamente nel merito, tuttavia, ha dichiarato che “una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta”.

La sua posizione pare in linea con quanto è filtrato da Palazzo Chigi. Secondo quanto riportato dal Corriere, infatti, il governo di Giorgia Meloni sarebbe pronto a “tagliare teste” nella dirigenza Rai dopo quanto accaduto.

Rosa Chemical svela retroscena sul bacio con Fedez

L’accaduto ha fatto molto discutere, anche se non è la prima volta che un uomo ne bacia un altro sul palco di Sanremo, come ha ricordato anche Luca Bizzarri postando una foto del suo momento “hot” proprio assieme a Gianni Morandi.

Fonte foto: IPA - ANSA Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez è stato commentato con una battuta da Matteo Salvini

C’è chi ha pensato fosse tutto preparato, ma a smentire la ricostruzione ci ha pensato lo stesso Rosa Chemical. Intervenuto in radio, ha assicurato che “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una performance, siamo artisti e facciamo anche quello”.

In rete, tuttavia, è scoppiata una polemica nella polemica: se il momento non era preparato, hanno scritto numerosi utenti, allora Fedez potrebbe anche denunciarlo per molestia sessuale in quanto non consenziente al bacio.