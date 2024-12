Jimmy Ghione di Striscia la Notizia aggredito a Roma per un servizio: cosa aveva scoperto al Mercato Esquilino

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Disavventura per Jimmy Ghione a Roma. L’inviato di Striscia la Notizia è stato aggredito insieme al suo cameramen durante le riprese di un servizio a proposito dei venditori di merce rubata al Mercato dell’Esquilino. Mentre Ghione chiedeva spiegazioni a due donne – immortalate da alcune telecamere mentre vendevano oggetti sottratti ad alcuni malcapitati – l’operatore è stato improvvisamente assalito da un uomo giunto sul posto.

Aggredito l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione

Dopo l’aggressione, mostrata nella puntata andata in onda nella serata di venerdì 13 dicembre, il misterioso individuo ha esortato gli altri venditori abusivi presenti ad intervenire.

Aizzando la folla, ha quindi tentato di sottrarre la telecamera che l’aveva ripreso.

Fonte foto: IPA Jimmy Ghione al Gran Premio di Formula 1 a Monza

Nel servizio sono stati mostrati smartphone (“non bloccati”) in esposizione, venduti a prezzi al ribasso. Oltre ai dispositivi, erano presenti tra i vari stand anche smartwatch e profumi (alcuni ancora con l’etichetta antitaccheggio).

Il mercato di merce rubata all’Esquilino

Il servizio di Striscia la Notizia non ha fatto altro che documentare una situazione nota da tempo ai residenti.

All’altezza di via Principe Amedeo, infatti, è presente un suk, ovvero un mercatino abusivo, luogo di interscambio di merce di dubbia provenienza, aperto a qualsiasi ora.

Come sottolineato da RomaToday, da tempo si chiede un intervento per la sua rimozione. Ad oggi, tuttavia, nulla è stato fatto. “Chi passa può notare merce di dubbia provenienza, a qualsiasi ora. Abbiamo chiesto, a tal proposito, un maxi intervento, perché qui è tutto abusivo”, aveva dichiarato al sito Carmen Trimarchi, membro del Comitato Rinascita Esquilino.

“Ci sono state persone minacciate e molestate – aveva aggiunto l’uomo -. Certo, come ho già espresso, non ci sentiamo abbandonati, le pattuglie intervengono. Ma non basta, non è risolutivo. Sono solo palliativi. Invece servono soluzioni concrete, a tutela della collettività”.

Il quartiere Esquilino a Roma

L’Esquilino è uno dei quartieri più antichi di Roma, situato vicino alla stazione Termini.

Con una storia che risale all’epoca romana, ospita monumenti iconici come la Basilica di Santa Maria Maggiore e resti archeologici come l’Auditorium di Mecenate.