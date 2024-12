Delmastro choc ad Atreju per i "calci nel sedere a chi occupa le case", protesta della sinistra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Delmastro ha scatenato dure polemiche con le sue affermazioni ad Atreju durante un dibattito sulla proprietà privata, dichiarando di voler prendere a “calci nel sedere” chi occupa le case. Il sottosegretario alla Giustizia è stato criticato dall’opposizione per il linguaggio, definito violento e fuori dalle regole del diritto.

Le dichiarazioni di Delmastro ad Atreju

Per Andrea Delmastro chi si appropria della casa di un anziano deve essere cacciato senza esitazioni, e le parole che ha usato ad Atreju per esprimere il concetto sono state molto forti.

“Noi vogliamo prendere per la pelle del culo chi occupa la casa degli anziani” ha affermato il sottosegretario, “dargli un calcio nel sedere e ridare il possesso della casa all’anziano”.

Fonte foto: ANSA

Andrea Delmastro

Fra “calci nel sedere” e orgoglio liberticida

Andrea Delmastro ha spiegato le sue parole parlando di terrore, quello degli anziani costretti a vedere la propria casa occupata mentre sono ricoverati in ospedale, per poi trovarsi a dover attendere anni per uno sfratto, rischiando persino di ritrovarsi senza un tetto sulla testa.

In un tale contesto, il ddl sicurezza, e le pene più rigide per gli occupanti abusivi, sono da difendere a spada tratta secondo il sottosegretario.

“È liberticida? Temo di no, ma se fosse liberticida quel ddl sono fiero di essere liberticida” ha specificato “per tutelare quell’Italia normale che fino a oggi è stata mortificata e umiliata da una sinistra che difende lo Ius salis”.

Le reazioni alle parole di Delmastro

Dichiarazioni, quelle di Delmastro, che hanno scatenato dure reazioni da parte dell’opposizione e dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Il linguaggio usato dal sottosegretario è stato definito “inaccettabile” da parte del Pd, oltre che “d’odio e penosamente volgare”. Caustico il commento di Avs, che definisce il sottosegretario “amico di Casapound” che “conosce solo lo Ius fasci”.

Alle reazioni della politica si aggiungono anche quelle dei magistrati. “Un linguaggio che si pone al di fuori delle regole basilari del diritto” ha sostenuto il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia. “Il diritto non è violenza e rispetta i diritti di tutti”.

Il precedente di Delmastro e i detenuti

Circa un mese prima Andrea Delmastro aveva provocato un’altra polemica durante la presentazione di una nuova autovettura blindata per il trasporto di detenuti.

In quell’occasione, il sottosegretario aveva affermato di provare “gioia” nel “non far respirare” i detenuti in regime di massima sicurezza. Anche in quel caso, le sue parole avevano scatenato reazioni indignate da parte dell’opposizione.