Ascolti tv e dati Auditel venerdì 5 gennaio: Il Volo in replica batte la prima Tv de La Befana vien di notte 2

Nella notte dell’Epifania a volare in Tv non è la befana. Mediaset si aggiudica la prima serata di venerdì 5 gennaio con la replica del concerto Il Volo – tutti per uno su Canale 5, superando con il 16,8% di share La Befana vien di Notte 2 – Le Origini con Monica Bellucci, in prima visione su Rai 1 con il 13,3%. Terzo posto per Quarto Grado su Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. A guidare l’access prime time è Amadeus con Affari tuoi.

La prima serata del 5 gennaio:

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Il Volo – Tutti per uno : 2.429.000 spettatori 16,8% (After Show: 739.000 – 10,8%);

: 2.429.000 spettatori 16,8% (After Show: 739.000 – 10,8%); Rai 1, La Befana vien di Notte 2 – Le origini : 2.234.000 spettatori (13,3%);

: 2.234.000 spettatori (13,3%); Rete 4, Quarto grado: 1.244.000 spettatori (8,7%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre : 1.230.000 spettatori (7,5%);

: 1.230.000 spettatori (7,5%); Rai 2, Il Giro del Mondo in 80 Giorni : 738.000 spettatori (4,2%);

: 738.000 spettatori (4,2%); Tv8, La Bella e la Bestia : 598.000 spettatori (3,5%).

: 598.000 spettatori (3,5%). La7, Il treno : 566.000 spettatori (3,4%);

: 566.000 spettatori (3,4%); Rai 3, Gli occhi di Tammy Faye : 568.000 spettatori (3,3%);

: 568.000 spettatori (3,3%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 572.000 spettatori (3,2%);

Fonte foto: ANSA

Il conduttore di Affari tuoi, Amadeus

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi: 5.223.000 spettatori (25,8%);

5.223.000 spettatori (25,8%); Canale 5, Striscia la Notizia : 3.170.000 spettatori (15,6%);

: 3.170.000 spettatori (15,6%); Rai 3, Un posto al sole: 1.630.000 spettatori (8%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.487.000 spettatori (7,3%);

: 1.487.000 spettatori (7,3%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.330.000 spettatori (6,7%);

: 1.330.000 spettatori (6,7%); Italia 1, NCIS: 1.270.000 spettatori (6,3%);

1.270.000 spettatori (6,3%); Rai 2, Tg2 Post : 480.000 spettatori (2,4%);

: 480.000 spettatori (2,4%); Rete 4, Stasera Italia – 1^ parte: 743.000 spettatori (3,7%);

743.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash – Xmas Special: 693.000 spettatori (3,4%);

693.000 spettatori (3,4%); Rete 4, Stasera Italia – 2^ parte: 729.000 spettatori (3,6%);

729.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Hotel: 475.000 spettatori (2,4%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 4.500.000 spettatori (26,4%);

4.500.000 spettatori (26,4%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.414.000 spettatori (23,2%);

3.414.000 spettatori (23,2%); Canale 5, Avanti un altro!: 3.238.000 spettatori (19,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Tg Regione : 2.477.000 spettatori (14,1%);

: 2.477.000 spettatori (14,1%); Canale 5, Avanti il primo!: 1.971.000 spettatori (14,2%);

1.971.000 spettatori (14,2%); Rai 3, Blob : 1.125.000 spettatori (6%);

: 1.125.000 spettatori (6%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 1.003.000 spettatori (5,1%);

: 1.003.000 spettatori (5,1%); Rai 2, Castle – 2° episodio: 568.000 spettatori (3%) ;

; Italia 1, CSI Miami: 589.000 spettatori (3,2%);

589.000 spettatori (3,2%); Rete 4, Tempesta d’amore: 538.000 spettatori (2,9%);

538.000 spettatori (2,9%); Nove, Cash or Trash : 594.000 spettatori (3,5%);

: 594.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Castle – 1° episodio: 533.000 spettatori (3,3%);

533.000 spettatori (3,3%); Rai 2, Tg Sport Sera: 498.000 spettatori (3,6%);

498.000 spettatori (3,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 379.000 spettatori (2,5%);

379.000 spettatori (2,5%); Tv8, Celebrity Chef : 399.000 spettatori (2,3%);

: 399.000 spettatori (2,3%); La7, Eden – Missione Pianeta: 183.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.