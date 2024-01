Christian Oliver morto in un incidente aereo nel Mar dei Caraibi con le due figlie piccole: addio all'attore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un tragico incidente aereo nel Mar dei Caraibi è costato la vita all’attore Christian Oliver, morto mentre viaggiava insieme alle sue due figlie di 10 e 12 anni. Il gruppo era a bordo di un piccolo aereo monomotore, manovrato dal pilota Robert Sachs, a sua volta deceduto dopo che il velivolo è precipitato nelle vicinanze di un’isola delle Grenadine. Oliver, attore tedesco naturalizzato statunitense, era noto per il suo ruolo da protagonista nel telefilm “Squadra Speciale Cobra 11” e nel film “Speed Racer“, così come per una parte nella saga di Indiana Jones.

L’attore Christian Oliver morto nell’incidente aereo

L’incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio, a un miglio nautico a ovest di Petit Nevis. L’aereo, di proprietà del pilota Robert Sachs, era partito dall’aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm, Bequia, diretto a St. Lucia.

In base alla ricostruzione dell’incidente, il velivolo avrebbe incontrato difficoltà pochi istanti dopo il decollo, avvenuto appena dopo mezzogiorno, precipitando nell’Oceano. La notizia della tragedia è stata in seguito annunciata dalla polizia reale dell’isola caraibica di St. Vincent e Grenadine.

Le figlie erano a bordo

Christian Oliver, il cui vero nome era Christian Klepser, aveva 51 anni. Aveva portato con sé le sue due bambine, Madita e Annik Klepser, di soli 10 e 12 anni, a loro volta decedute nel tragico schianto dell’aereo. Un evento drammatico che ricorda quanto accaduto ormai quasi quattro anni fa alla leggenda del basket Kobe Bryant.

Le operazioni di soccorso sono state immediate, coinvolgendo pescatori e sommozzatori locali, insieme alla Guardia Costiera. I corpi di Christian Oliver, delle sue figlie e di Robert Sachs sono stati recuperati e dichiarati morti da un ufficiale medico. Disposti anche gli esami autoptici di rito, per determinare le cause precise del decesso.

Chi era Christian Oliver

La carriera di Christian Oliver spazia da produzioni per la televisione e film per il cinema, con ruoli iconici in “Indiana Jones e il quadrante del destino” e “Speed Racer”, ma viene ricordato soprattutto come volto di “Squadra Speciale Cobra 11“.

Fra gli altri lavori di Oliver si annoverano parti in “Intrigo a Berlino”, “Operazione Valchiria” e “Ready or Not”. Cresciuto a Francoforte sul Meno, in Germania, Oliver si era trasferito appena maggiorenne negli Stati Uniti per perseguire la sua passione per la recitazione, muovendo i primi passi come modello e comparsa.