Ascolti tv martedì 24 dicembre: il Natale Mediaset vince sulla Rai con Il Volo e Una Poltrona Per Due

La vigilia di Natale vince in casa Mediaset: il Natale Ad Agrigento del trio Il Volo domina la prima serata su Canale 5, battendo sui numeri Le Note del Natale andate in onda su Rai 1. Anche quest’anno il pubblico dimostra di apprezzare la commedia Una Poltrona Per Due andata in onda su Italia 1, l’immancabile appuntamento televisivo tanto caro al pubblico italiano.

Ascolti tv 24 dicembre: Mediaset vince con Il Volo e Una Poltrona Per Due

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Il Volo – Natale ad Agrigento : 3.070.000 spettatori (22.7%);

: 3.070.000 spettatori (22.7%); Italia 1, Una Poltrona Per Due : 2.408.000 spettatori (17.2%);

: 2.408.000 spettatori (17.2%); Rai 1, Le Note del Natale: 1.711.000 spettatori (11.7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Luca : 875.000 spettatori (5.8%);

: 875.000 spettatori (5.8%); Rai 2, Un Natale molto scozzese : 749.000 spettatori (4.9%);

: 749.000 spettatori (4.9%); Rete 4, Io speriamo che me la cavo : 592.000 spettatori (4.2%);

: 592.000 spettatori (4.2%); Nove, Maurizio Battista – Risate Sotto l’Albero : 405.000 spettatori (2.8%);

: 405.000 spettatori (2.8%); La7, Un marito per Cinzia : 365.000 spettatori (2.5%);

: 365.000 spettatori (2.5%); 20, Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello : 315.000 spettatori (2.6%);

: 315.000 spettatori (2.6%); Tv8, Un principe sotto l’albero : 234.000 spettatori (1.6%);

: 234.000 spettatori (1.6%); Rai 4, Iron Mask – La leggenda del dragone : 201.000 spettatori (1.4%);

: 201.000 spettatori (1.4%); RaiMovie, Incontri ravvicinati del terzo tipo : 171.000 spettatori (1.2%);

: 171.000 spettatori (1.2%); Iris, La teoria del tutto: 141.000 spettatori (1%).

Fonte foto: ANSA Gli italiani a Natale scelgono sempre Una Poltrona Per Due: Mediaset vince sul podio contro la Rai nella notte di Natale secondo i dati Auditel del 24 dicembre

I dati dell’access prime time: Striscia La Notizia porta Mediaset in testa

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Striscia la Notizia : 3.424.000 spettatori (21.4%);

: 3.424.000 spettatori (21.4%); Rai 1, A Sua Immagine : 2.749.000 spettatori (17.6%);

: 2.749.000 spettatori (17.6%); Rai 3, Un Posto al Sole: 962.000 spettatori (6%).

Fuori dal podio:

La7, Uozzap! : 590.000 spettatori (3.6%);

: 590.000 spettatori (3.6%); Rete 4, 4 di Sera (prima parte) : 565.000 spettatori (3.5%);

: 565.000 spettatori (3.5%); Rete 4, 4 di Sera (seconda parte) : 539.000 spettatori (3.4%);

: 539.000 spettatori (3.4%); Tv8, 4 Ristoranti : 341.000 spettatori (2.1%);

: 341.000 spettatori (2.1%); Nove, Cash or Trash – Xmas Edition: 333.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: la Rai raduna i fedeli con Papa Francesco

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco : 3.928.000 spettatori (25.1%);

: 3.928.000 spettatori (25.1%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 2.983.000 spettatori (19.3%);

: 2.983.000 spettatori (19.3%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 2.266.000 spettatori (15.9%);

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.188.000 spettatori (13.8%);

: 2.188.000 spettatori (13.8%); Italia 1, Il Grinch : 1.227.000 spettatori (7.7%);

: 1.227.000 spettatori (7.7%); Rai 3, Blob : 910.000 spettatori (5.7%);

: 910.000 spettatori (5.7%); Rai 3, Via dei Matti n. 0 : 901.000 spettatori (5.6%);

: 901.000 spettatori (5.6%); Rai 2, TGSport Sera : 675.000 spettatori (4.8%);

: 675.000 spettatori (4.8%); Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine (secondo episodio) : 499.000 spettatori (3.1%);

: 499.000 spettatori (3.1%); Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine (primo episodio) : 414.000 (2.7%);

: 414.000 (2.7%); Rete 4, La Promessa : 527.000 spettatori (3.3%);

: 527.000 spettatori (3.3%); Tv8, 4 Hotel : 305.000 spettatori (1.9%);

: 305.000 spettatori (1.9%); Nove, Little Big Italy: 279.000(1.8%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, ogni minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che permette di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati sono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.