Arresti per violenza sessuale su due minori vicino Reggio Calabria: 16 indagati, 4 hanno meno di 18 anni

Il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato di Palmi, nella città metropolitana di Reggio Calabria, conta: 16 indagati e 4 arresti con l’accusa di violenza sessuale aggravata su due minori. Gli arresti sono avvenuti nelle prime ore della mattinata, quando gli agenti di Polizia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per alcuni degli indagati. Tre sono stati arrestati, un altro soggetto è invece irreperibile. Perquisizioni anche per altre 16 persone, considerate coinvolte nelle presunte violenze sessuali.

Maxi operazione

Nella mattinata si è conclusa la maxi operazione della Polizia di Stato per l’arresto e la perquisizione di oltre 16 persone che potrebbero essere coinvolte in un caso di violenza sessuale. Le presunte vittime (come nel caso della bambina di 6 anni che ha denunciato un animatore) sono due minori originarie della Piana di Gioia Tauro.

Oltre agli agenti di Palmi, nella maxi operazione anche il personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, dei Commissariati Distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Polistena, Cittanova e Taurianova, delle Squadre Mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza, e con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, Rende e Vibo Valentia.

Maxi operazione della Polizia: 4 arresti e 16 indagati per il reato di violenza sessuale, via alle indagini preliminari

Arresti per violenza sessuale

Gli agenti del commissariato di Palmi hanno notificato anche un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere per 3 soggetti e una misura di arresti domiciliari per un altro soggetto, che però si è reso irreperibile.

L’accusa per il procedimento delle indagini preliminari è la stessa per tutti i soggetti coinvolti: reato di violenza sessuale aggravata ai danni di due minori. Le dinamiche non sono state rese note, a differenza del caso della provincia di Latina dove la ricostruzione è stata conclusa con successo.

Perquisizioni e sequestri

L’operazione della Polizia ha previsto 18 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati per lo stesso reato in concorso tra loro. Tra i presunti colpevoli anche 4 minorenni. Il coinvolgimento di minori richiama tristemente i fatti di Caivano avvenuti verso la fine dell’estate, per i quali ci sono stati 7 arresti, di cui 2 minori.

Gli agenti hanno sequestrato dispositivi elettronici, informatici e di telefonia mobile. Questi oggetti saranno infatti analizzati alla ricerca di elementi utili alle indagini, come immagini, video o messaggi a riprova della violenza sessuale avvenuta o discussa tra i coinvolti.