Stupro delle cuginette del Parco Verde di Caivano: svolta nelle indagini, arrestati 7 minori e 2 maggiorenni

Svolta nelle indagini sugli episodi di violenza sessuale ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli.

In manette nove persone nella notte tra il 24 e il 25 settembre

Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 settembre, i carabinieri hanno arrestato sette minorenni e due maggiorenni.

Tutti sono accusati dei presunti stupri. Ne sarebbero stati accertati 6/7, ripetuti per più settimane.

Agenti dell’Arma nel Parco Verde di Caivano

Le violenze si sarebbero consumate in un ex centro sportivo abbandonato e nell’ex stadio.

Le prove video e le denunce

Ci sarebbero anche prove video che, giunte sul cellulare di un familiare di una delle vittime, hanno dato il via alla denuncia e, in seguito, alle indagini.

Le misure sono state emesse dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli e dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura dei minori e quella di Napoli Nord.

I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà a breve presso la Procura di Napoli Nord.

Le ordinanze “hanno ad oggetto la triste vicenda relativa alla violenza sessuale posta in essere in più occasioni a Caivano – si legge nella nota – da parte di un gruppo di giovanissimi (in particolare da sette minorenni e due maggiorenni) ai danni di due minorenni, cugine fra loro, rispettivamente dell’età di 10 e 12 anni”.

Palazzo Chigi riceve Ciciliano

Proprio nelle scorse ore, a Palazzo Chigi è stato ricevuto il commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio Fabio Ciciliano. La visita è stata programmata per fare il punto sulle iniziative intraprese e messe in campo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole “coniugare il contrasto all’illegalità con la tutela dei nuclei familiari in situazione di difficoltà economica e sociale”, ha sottolineato una nota diffusa da Palazzo Chigi.