Arrestato perché tra Roma e Napoli spacciava tramadolo, la 'droga del combattente': cos'è e quanto costa

Un 35enne nigeriano è stato arrestato a Roma per spaccio di tramadolo, un farmaco usato come antidolorifico ma noto anche come “droga del combattente” per i suoi effetti euforici. L’arresto è avvenuto martedì pomeriggio nei pressi della stazione Termini, grazie a una segnalazione anonima ricevuta tramite l’applicazione “YouPol”.

Indagini e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate dopo una segnalazione anonima di un cittadino che, con un inglese scolastico, ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo, incluso il suo modus operandi tra Napoli e la Capitale. Gli investigatori del Commissariato Viminale, in collaborazione con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, hanno avviato un’attività investigativa che ha portato all’identificazione del pusher.

Il blitz e la perquisizione

Martedì pomeriggio, gli agenti hanno atteso l’arrivo del sospettato a bordo della sua Ford Fiesta rossa. Dopo aver osservato lo scambio di tramadolo con denaro, la polizia è intervenuta. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 25 blister di tramadolo, altre pasticche sfuse e 500 euro in banconote di piccolo taglio.

Scoperte ulteriori prove

Una successiva perquisizione nella sua abitazione ha rivelato un’agenda in cuoio che documentava la sua attività di spaccio. Sono stati sequestrati altri 300 blister di compresse, per i quali l’uomo non ha fornito spiegazioni. L’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere.

Il tramadolo, noto come la ‘droga del combattente’, è un farmaco che, in medicina, viene usato come antidolorifico. Trattasi di un oppioide simile alla morfina con effetto analgesico. Visto il suo prezzo economico, è diventato appetibile anche per i suoi effetti euforici. Se abusato e mixato con altre sostanze può dare effetti simili a quelli di diverse droghe, con il plus che costa meno di 5 euro a pastiglia.

