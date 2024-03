Arrestato per violenza sessuale su una ragazza a Milano fuori dalla discoteca: abbandonata su una panchina

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un 23enne, gravemente indiziato di essere il responsabile di una violenza sessuale avvenuta a Milano ai danni di una 18enne in discoteca, è stato arrestato. Il giovane, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, secondo quanto si apprende, era già stato segnalato alle forze dell’ordine.

Arrestato 23enne accusato di violenza

A finire in manette è un 23enne, accusato di aver abusato di una 18enne fuori da una discoteca di Milano. La violenza, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta a maggio.

Secondo l’accusa, il giovane avrebbe approfittato dello stato psico-fisico alterato dalla pregressa assunzione di bevande alcoliche della ragazza per condurla all’esterno del locale.

Tramite una meticolosa analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e mediante accertamenti di carattere biologico, l’uomo ritenuto responsabile del grave reato è stato identificato, rintracciato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La ricostruzione della vittima

La violenza, come detto, sarebbe avvenuta a maggio 2023 all’esterno di una discoteca di Milano. Secondo quanto ricostruito la giovane, appena diventata maggiorenne, si era recata in discoteca per trascorrere una serata con le amiche.

Nel locale avrebbe conosciuto un uomo che, approfittando del suo stato psico-fisico alterato dalla pregressa assunzione di bevande alcoliche, l’avrebbe condotta all’esterno e caricata di peso a bordo della propria vettura. Ed è proprio all’esterno del locale che sarebbe avvenuta la violenza.

I due si sarebbero appartati in un parcheggio e il 23enne avrebbe costretto la vittima a subire atti sessuali, per poi abbandonarla in stato confusionale su una panchina.

Le indagini dopo la violenza in discoteca

La ragazza, subito dopo la violenza, è riuscita a contattare le amiche ed è stata soccorsa.

È stato subito attivato l’iter d’indagine da parte delle forze dell’ordine che hanno visionato in rassegna tutte le immagini degli impianti di sorveglianza della zona.

La svolta, poi, è arrivata con gli accertamenti di carattere biologico per identificare l’uomo ritenuto responsabile del reato. In questo modo, è stato possibile risalire all’autore che, proprio poche settimane prima, era stato segnalato da alcune passanti mentre commetteva atti osceni a bordo della propria autovettura all’esterno di altra discoteca milanese.