Elezioni in Ucraina in caso di tregua con la Russia: la richiesta Usa e la rivelazione dell'inviato di Trump

Keith Kellogg, inviato speciale di Trump, ha dichiarato che in caso di tregua con la Russia, l’Ucraina dovrà svolgere le elezioni entro l’anno, anche in tempo di guerra. Zelensky, il cui mandato sarebbe scaduto nel 2024 in assenza del conflitto, ha ribadito l’urgenza di una maggiore difesa, mentre Putin ha dichiarato di non riconoscere il presidente ucraino come legittimo interlocutore.

Tregua con la Russia e poi elezioni in Ucraina?

A svelare le aspettative degli Stati Uniti in Ucraina dopo l’insediamento di Donald Trump è l’inviato speciale Keith Kellogg, ascoltato da Reuters.

Secondo Kellogg non è infrequente che si vada alle urne in Paesi dove c’è la guerra, ma a maggior ragione sarà necessario andare alle elezioni in caso di tregua con la Russia.

L’inviato speciale di Trump per la guerra in Ucraina, Keith Kellogg

“La maggior parte delle nazioni democratiche hanno elezioni in tempo di guerra” ha osservato Kellogg. “Penso che sia importante che lo facciano, un bene per la democrazia. Questa è la bellezza di una democrazia solida, hai più di una persona potenzialmente candidata”.

Al di là delle dichiarazioni di Kellogg, non sono giunte istanze ufficiali dalla Casa Bianca all’Ucraina in merito alle elezioni, un’eventualità già respinta in precedenza, durante l’amministrazione di Joe Biden.

Zelensky e le elezioni in Ucraina

In tempi ordinari, il mandato di Zelensky sarebbe dovuto andare in conclusione nel 2024, fatto non avvenuto a causa della legge marziale istituita dal febbraio 2022, quando ebbe inizio il conflitto con la Russia.

Vladimir Putin ha tra l’altro dichiarato che l’assenza di un nuovo mandato elettorale rende Zelensky non legittimato a negoziare accordi di pace.

Nel frattempo, quest’ultimo ha rinnovato il suo appello alla comunità internazionale, chiedendo un intervento per fermare gli attacchi russi.

“Ogni giorno la Russia attacca l’Ucraina con droni, missili e bombe aeree. Solo questa settimana, ci sono stati centinaia di attacchi alle nostre città e comunità: quasi 50 missili, circa 660 droni d’attacco e più di 760 bombe aeree guidate lanciate dal nemico contro il nostro popolo” ha dichiarato ai media il presidente ucraino.

Zelensky ha ringraziato tutti gli alleati che non dimenticano l’urgenza di potenziare le difese nazionali. “La Russia non si fermerà da sé. Il mondo deve costringerla a porre fine a questa aggressione brutale e immotivata. Rafforzare la nostra difesa è assolutamente necessario”.