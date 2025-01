Filippo Mosca dalla Romania al carcere di Viterbo dopo 21 mesi: era stato condannato per traffico di droga

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il 30enne nisseno Filippo Mosca, dopo quasi un anno e nove mesi di carcere in Romania, è stato trasferito nell’istituto di pena di Viterbo. Mosca era stato condannato a otto anni e tre mesi per traffico internazionale di droga. Inizialmente era stato recluso nel carcere di Porta Alba nella città rumena di Costanza, per poi essere trasferito a Bucarest.

Ornella Matraxia si batte per il figlio

L’amico di Filippo Mosca, Luca Cammalleri, è già stato trasferito nel carcere di Viterbo lo scorso dicembre.

La notizia del trasferimento in Italia di Mosca è arrivata dalla madre Ornella Matraxia, che dal 3 maggio 2023, data in cui il figlio venne arrestato, si batte per la sua scarcerazione, convinta che sia innocente.

Fonte foto: ANSA

Filippo Mosca con la madre in una foto d’archivio

Fino al giorno del trasferimento, i giudici rumeni hanno detto di no alla richiesta di arresti domiciliari.

Il Manifesto riporta in quali condizioni di detenzione abbiano vissuto Filippo Mosca e l’amico, fra materassi putridi e topi che rubano il cibo dei detenuti e che salgono addosso a chi riposa la notte.

Aggressione nel carcere di Bucarest

Mosca avrebbe inoltre subìto un’aggressione nella cella di 35 metri quadrati che condivideva insieme a 22 altri uomini, come ha dichiarato la madre al quotidiano: “… mio figlio è stato aggredito da uno di loro, che è un po’ il capo là dentro. Prima l’ha preso a pugni, poi gli ha lanciato contro una brocca d’acqua calda. Un altro detenuto ha tentato di accoltellarlo“.

La vicenda giudiziaria di Filippo Mosca è stata oggetto delle attenzioni dell’associazione Nessuno tocchi Caino, di interrogazioni parlamentari e di visite in carcere di esponenti politici.

L’arresto di Filippo Mosca in Romania

Secondo la versione più volte raccontata dalla madre, il 29 aprile 2023 Filippo Mosca, con la fidanzata e una coppia di amici, era partito dalla Sicilia per il festival musicale internazionale Sunwave, che doveva tenersi sulla spiaggia Mamaia a nord di Costanza.

Lì si sarebbe dovuto incontrare con altri conoscenti. Il gruppo avrebbe poi alloggiato in alberghi diversi. Alla vigilia del rientro in Italia, una ragazza italiana avrebbe chiesto di far recapitare un pacco nell’albergo di Filippo, perché nel suo non era riuscita a riceverlo.

Dentro quel pacco avrebbero dovuto esserci degli effetti personali, invece la polizia rumena sostiene di aver trovato 150 grammi di varie sostanze stupefacenti.

Sono così finiti in commissariato la destinataria, Filippo Mosca, Luca Cammalieri e altri italiani della comitiva. Così ha avuto inizio la battaglia giudiziaria del giovane nisseno e della madre.