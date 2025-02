Loreta Capriati star di TikTok arrestata a Bari, aveva una pistola nel reggiseno: chi è la nipote del boss

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Loreta Capriati è stata arrestata a Bari. Insieme a lei il cugino Christian: sono figli di Mimmo e Lello Capriati, entrambi assassinati in agguati mafiosi. Erano in possesso di sostanze stupefacenti. La donna è stata sorpresa con una pistola nel reggiseno. Madre di un bimbo, Loreta è una star di TikTok dove mostra la sua vita di eccessi e rivendica l’appartenenza alla famiglia mafiosa.

L’arresto a Bari

Aveva una pistola Smith e Wesson nel reggiseno, Loreta Capriati, la donna che è stata fermata dai carabinieri insieme al cugino Christian nella notte del 29 gennaio.

Inoltre i due portavano con sé 13 cipolline di cocaina e 10 dosi di marijuana. Del loro possesso si è assunto la responsabilità il ragazzo 20enne durante l’udienza di convalida davanti alla giudice Isabella Valenzi. “Le armi e la droga erano mie, mia cugina non c’entra niente”, avrebbe detto. L’arresto dei due è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari. Nel caso di Loreta a pesare sulla scelta è stata anche la circostanza che sia mamma di un bimbo di età inferiore ai sei anni.

Fonte foto: IG Loreta Capriati Uno scatto condiviso dalla donna sui propri social

I controlli e la scoperta

Come detto, i due sono stati fermati la notte del 29 gennaio intorno alle 4, a Bari, in strada Santa Maria del Buonconsiglio nel borgo antico. Secondo le ricostruzioni dei controlli, avvertendo un forte odore di stupefacenti, i carabinieri avrebbero chiesto ai due se avessero addosso della droga e il ragazzo avrebbe detto alla cugina di renderla alle forze dell’ordine. I militari avrebbero quindi invitato la donna – che avrebbe reagito in modo violento – a seguirli in caserma.

Sarebbe quindi a questo punto che il ventenne, compresa la gravità della situazione, le avrebbe consigliato di dare anche la pistola, da lei detenuta, ai carabinieri. Loreta quindi avrebbe aperto la camicetta e tirato fuori dal reggiseno la Smith e Wesson calibro 40, senza sicura e con il colpo in canna, con caricatore da otto proiettili inserito. L’arma era ben tenuta e perfettamente funzionante, il suo furto era stato denunciato nel 2020 a Casoria in Campania.

Christian e Loreta Capriati sono figli rispettivamente di Lello e Mimmo – entrambi assassinati in agguati mafiosi nel 2024 e nel 2018. Sono anche nipoti del boss Tonino. Quella sera i due rampolli stavano festeggiando il compleanno del ragazzo.

Chi è Loreta Capriati, la star di TikTok

Come suo cugino – che prima della deposizione aveva postato una storia su TikTok, nonostante fosse agli arresti domiciliari – Loreta Capriati è molto attiva sui social. Qui mette in mostra la sua vita e rivendica con orgoglio il fatto di appartenere a una delle famiglie mafiose più influenti della città.

Incensurata, 31enne, Loreta appare sempre molto alla moda. Mostra spesso i suoi outfit vistosi e si presenta con abiti attillati e unghie laccate di rosso. Ha un alto tenore di vita come dimostrano le feste in discoteca e i selfie in moto. Spesso si rivolge ai suoi nemici, provocandoli. In alcuni suoi post, si legge: “Vi vedrò piangere e in quel momento vi riderò in faccia” oppure “Ho provato a scendere ai vostri livelli, ma ho preferito sfidarvi a salire ai miei” o anche “Mi cercano le guardie”.

Il clan cui appartiene è da tempo finito nel mirino delle forze dell’ordine che hanno arrestato diversi membri come lo zio Filippo, attuale reggente, e il cugino Sabino, fratello di Christian.