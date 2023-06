Arrestato il rapinatore delle farmacie fra Lecco e Monza: in casa aveva un vero arsenale tra fucili e coltelli

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Aveva seminato il terrore nelle zone di Monza e Lecco, rapinando diverse farmacie del posto a volto coperto e armato fino ai denti. Le sue scorribande sono però finite con l’identificazione e l’arresto da parte dei carabinieri. Si tratta di un 41enne di nazionalità ucraina, fermato per detenzione illegale di armi e rapina in una farmacia di Bernareggio, vicino Monza. In seguito alla perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Uboldo, vicino Varese, la scoperta di un vero e proprio arsenale, armi di cui l’uomo probabilmente si serviva per mettere a segno i suoi colpi.

Chi è l’uomo arrestato

Il 41enne individuato dai carabinieri come responsabile del furto presso la farmacia di Barnareggio ha diversi precedenti penali e due condanne per reati simili nel 2013 e nel 2017.

L’uomo è sospettato di aver rapinato l’attività, minacciando il farmacista con un coltello e rubando circa 250 euro. Durante le sue azioni, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Villanova, frazione di Bernareggio nel Monzese, dove il rapinatore ha colpito l’ultima farmacia

Grazie alle indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria di Monza, i carabinieri hanno identificato l’uomo attraverso il sistema di videosorveglianza della farmacia.

La perquisizione

I carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo a Uboldo, nei pressi di Varese, su richiesta della Procura di Monza.

Durante l’operazione i militari hanno scoperto, dietro la porta del bagno, due fucili avvolti in carta da imballaggio: un sovrapposto calibro 8 e un semiautomatico calibro 12.

Sotto il mobile del bagno, sempre sigillato nella carta da imballaggio, è stata trovata una scatola contenente 132 munizioni da caccia, di cui 106 di calibro 12, 24 di calibro 8 e 2 di calibro 10.

I fucili rubati

Dall’analisi delle matricole dei fucili è emerso che erano stati rubati da un’azienda agricola a Pregnana Milanese lo scorso 19 maggio.

Nell’azienda erano stati rubati anche altri oggetti, tra cui un’antenna satellitare, monitor, denaro contante, abbigliamento da lavoro e carburante. Il furgone utilizzato per il furto è stato successivamente ritrovato dai carabinieri di Caronno Pertusella.

I precedenti

Nell’ultimo decennio, l’uomo è stato coinvolto in numerose rapine in farmacie nelle province di Lecco e Monza. Nel febbraio 2017, era stato arrestato per una rapina nella stessa farmacia avvenuta nel dicembre 2016.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico in legno, presumibilmente l’arma utilizzata per la rapina. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio, in attesa di processo.

I furti nelle farmacie

Le farmacie restano uno dei bersagli preferiti dei rapinatori, che negli ultimi tempi hanno bersagliato soprattutto gli esercizi commerciali lombardi.

A Pavia, nello scorso mese di marzo la titolare di una farmacia era riuscita a mettere in fuga un rapinatore che l’aveva minacciata armato di coltello. Grazie alla descrizione dettagliata dell’uomo fornita alle forze dell’ordine dalla donna, il rapinatore è stato poi individuato e arrestato.

Un altro caso simile invece è accaduto a Milano, dove un altro rapinatore aveva tentato un colpo in farmacia armato con un coltello da cucina. Il 38enne era un ladro seriale delle farmacie ed è stato arrestato in flagranza di reato.