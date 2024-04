Senzatetto dato alle fiamme ad Anzio vicino Roma, ustioni al torace e alle gambe ma non è in pericolo di vita

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ad Anzio, vicino Roma, un senzatetto è stato cosparso di liquido infiammabile mentre dormiva per strada, poi è stato dato alle fiamme. L’uomo non è in pericolo di vita, ma ha riportato ustioni al torace e alle gambe. I carabinieri indagano.

Danno fuoco a un clochard ad Anzio

L’uomo ustionato è un indiano di 42 anni. L’aggressione è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria Padiglione dove il senza fissa dimora si era ricavato un giaciglio di fortuna.

Secondo il racconto reso dalla vittima ai carabinieri, i fatti sono avvenuti fra le 9:00 e le 10:00 di venerdì 26 aprile. Un gruppo di persone gli ha versato addosso del liquido infiammabile e gli ha dato fuoco, per poi fuggire.

In codice rosso al Sant’Eugenio

Subito dopo il fatto, l’uomo in preda al panico ha preso un treno per allontanarsi dal luogo dell’aggressione. Poi è sceso a Villa Claudia e ha chiesto aiuto ai passanti. L’uomo è stato portato all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con esattezza l’accaduto e individuare i colpevoli.

Altri casi

Nell’agosto del 2022 ad Afragola (Napoli) due ragazze cosparsero di benzina e diedero fuoco a un senzatetto extracomunitario. L’uomo riportò ustioni al viso e alle braccia.

Nel novembre del 2019 a Chioggia (Venezia) due ragazzi diedero fuoco a un senza fissa dimora, mentre una terza persona riprendeva la scena col telefonino. All’epoca dei fatti due dei tre erano minorenni. L’uomo ferito non riportò serie conseguenze.

Nel dicembre del 2017 a Santa Maria di Zevio (Verona) due ragazzi di 13 e 17 anni diedero fuoco a un senzatetto che dormiva in un’auto. Il 64enne marocchino di nome Ahamed Fdil morì carbonizzato. “Era uno scherzo, non l’abbiamo fatto apposta”, si giustificarono i due.

Nell’aprile del 2015 a Palermo, nei pressi della stazione centrale, un senzatetto di 62 anni rimase ustionato a gambe e braccia dopo che alcuni balordi diedero fuoco al materasso e alle coperte con cui si era accampato. Questi erano solo i casi più recenti, fra i molti accaduti.