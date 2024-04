Un amico di Liliana Resinovich difende Sebastiano Visintin dalle accuse degli amici: "Crociata contro di lui"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si chiama Fulvio ed è un amico di Liliana Resinovich, ma la sua voce è controcorrente. Disassociamo con "ma" perché è noto che dopo la scomparsa di "Lilly" i sospetti si sono subito concentrati sul marito Sebastiano Visintin. Le voci contro l’uomo si sono alzate specialmente da parte di Claudio Sterpin e Gabriella, rispettivamente "amico speciale" della donna e vicina di casa e amica.

Secondo Fulvio, quella mattina del 14 dicembre in cui le telecamere hanno inquadrato Liliana Resinovich la donna si sarebbe diretta sul lato sinistro della chiesa di San Giovanni Decollato. Su quella sponda, infatti, si rimane più lontani dagli occhi indiscreti che invece sono presenti sul lato destro, dove c’è un parcheggio per autobus.

Lì, nella zona d’ombra, Liliana potrebbe aver incontrato qualcuno. "È lei", tuona Fulvio quando parla del filmato ripreso dalla videocamera di un pullman. "Per quale motivo dalle prime ore del pomeriggio del 14 dicembre puntano tutti su Sebastiano?", si domanda Fulvio, che ricorda che il 13 dicembre – un giorno prima della scomparsa – Liliana Resinovich e Claudio Sterpin si sono trattenuti al telefono per 16 minuti, un fatto inusuale per i due.

"Perché Claudio non ha mai parlato di quella telefonata?". "Forse era stufa delle sue ipotetiche pressioni", suppone Fulvio. Ancora, l’amico ricorda che due minuti dopo il passaggio di Liliana le telecamere hanno inquadrato Gabriella mentre percorreva lo stesso tragitto a passo spedito. Le due non si sono mai incontrate?