Il video del ritrovamento del topicida nello zaino di Impagnatiello. Lui: "Serve per quando fumiamo le canne"

Emergono altri dettagli agghiaccianti relativi al caso dell’omicidio di Giulia Tramontano, ragazza 27enne incinta di sette mesi uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello.

Quarto Grado, nella puntata in onda venerdì 26 aprile su Rete Quattro, ha mostrato il video inedito in cui il barman, durante un’ispezione dei carabinieri, tenta di giustificare la presenza del topicida, usato per avvelenare Giulia, nel suo zaino.

Impagnatiello e l’uso del topicida: la bugia raccontata ai carabinieri

“Il veleno per topi? Ce l’ho perché quando ci fumiamo le canne post lavoro, sui gradoni di piazza Croce Rossa, arrivano della pantegane enormi. Lo buttiamo un po’ in giro”. Così ha risposto Impagnatiello ai carabinieri.

Il filmato riguarda un’ispezione domestica effettuata dagli uomini dell’Arma che stavano indagando sull’omicidio della giovane incinta.

Le parole del barman, come mostrato dalle immagini di Quarto Grado, arrivavano talmente di getto da sembrare preparate con il fine di depistare le indagini.

Gli esami tossicologici che hanno inchiodato Impagnatiello

Qualche settimana dopo, gli esami tossicologici condotti sul corpo della ragazza e del feto hanno inchiodato Impagnatiello, facendo emergere la presenza di sostanze tossiche compatibili con il topicida.

Non solo: nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno scoperto che sono state almeno otto le ricerche effettuate dal giovane con le parole “avvelenare feto”, “uccidere feto”, “veleno per topi incinta”, “veleno per topi gravidanza” (ed espressioni simili).

Tali ricerche online sono state tutte compiute pochi giorni dopo che Tramontano aveva scoperto di aspettare un bambino.

La difesa dei legali di Impagnatiello

Mentre poneva in essere l’omicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello era in preda a un black out in quanto soffrirebbe di un disturbo ossessivo-paranoico dovuto al forte narcisismo.

Queste le conclusioni presenti nella consulenza depositata dalla difesa dell’ex barman. In breve, secondo i legali di Impagnatiello, quest’ultimo “non era in sé” mentre uccideva Giulia Tramontano.