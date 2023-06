Aveva picchiato e rapinato una prostituta di 18 anni a Monza e si era dato alla fuga: arrestato 38enne

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2023 una prostituta era stata picchiata e rapinata a Lentate sul Seveso, Monza, da uno sconosciuto che si era dato alla fuga. Per la giovanissima erano stati attimi di terrore durante i quali – confessò – aveva sentito fortemente la paura di morire. Nella mattina di domenica 4 giugno l’aggressore è stato rintracciato a e arrestato.

Prostituta picchiata e rapinata, arrestato 38enne

Dopo due mesi di indagini e ricerche, l’incubo della 18enne di origini romene è finito: il suo aggressore è stato arrestato.

Si tratta di un 38enne di origini marocchine che nella notte tra il 29 e il 30 aprile l’aveva fatta salire sulla sua Volkswagen Golf per poi appartarsi in un luogo isolato e aggredirla violentemente.

Fonte foto: TuttoCittà.it Il 30 aprile aveva picchiato e rapinato una prostituta a Lentate sul Seveso (Monza) e si era dato alla fuga: arrestato 38enne

I carabinieri, ricevuta l’ordinanza di custodia cautelare, lo hanno rintracciato in una palazzina di Barzanò (Lecco) dove hanno effettuato un appostamento.

La mattina di domenica 4 giugno i militari lo hanno arrestato e trasferito nella casa circondariale di Lecco con l’accusa di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti del 30 aprile

Come ricostruito da ‘Monza Today’, alle 2 della notte tra il 29 e il 30 aprile il 38enne aveva fatto salire in macchina la giovanissima per poi cercare un posto in cui appartarsi.

La 18enne, però, si era accorta che il viaggio stava procedendo verso un luogo troppo isolato e per questo aveva chiesto all’uomo di tornare indietro. Il 38enne aveva improvvisamente accostato in via Nazionale dei Giovi, al confine tra Cermenate (Como) e Lentate sul Seveso, e avrebbe lasciato l’abitacolo.

Raggiunto lo sportello del passeggero dove si trovava la 18enne, l’aveva costretta a scendere strattonandola per la maglia per poi massacrarla con furia. Sulla giovane aveva infierito con calci e pugni, fino a bloccarle i polsi per non farla fuggire gettandosi su di lei.

La 18enne, tuttavia, aveva dimostrato grande tenacia reagendo alle violenze dell’uomo e lottando per liberarsi. Il 38enne le aveva dunque preso la borsetta e si era dato alla macchia a bordo della sua auto, a folle velocità.

L’inseguimento

I carabinieri di Besana in Brianza, ricevuta la segnalazione, si erano subito messi alla ricerca dell’aggressore mentre la 18enne era stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno.

Un quarto d’ora dopo il loro arrivo, i militari avevano rintracciato l’aggressore al confine tra Veduggio con Colzano e Inverigo. Gli uomini dell’Arma si erano dunque lanciati all’inseguimento a velocità sostenuta, spesso imboccando strade contromano per fermare la corsa del 38enne.

Improvvisamente la Volkswagen Golf era uscita fuori strada schiantandosi contro un muro ma l’uomo, illeso, aveva abbandonato le lamiere uscendo dal finestrino anteriore e scomparendo tra i boschi della provincia.

All’interno della Golf i militari avevano rinvenuto la borsetta della vittima e i documenti del passaggio di proprietà dell’auto.

L’aggressore, un cittadino di origine marocchina residente nel Lecchese, era già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio.

Nel settembre 2022 sempre a Lentate sul Seveso un uomo aveva terrorizzato i passanti brandendo un’ascia e minacciando gli avventori di un centro commerciale.