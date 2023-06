Negoziante sventa una rapina a Rimini e viene pestato dai ladri: avevano tentato un furto nel suo minimarket

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono stati attimi di panico per un commerciante di Rimini, quando ha sorpreso due sconosciuti mentre tentavano di appropriarsi senza pagare di una t-shirt in vendita nel suo negozio. È accaduto nella zona Marebello. Il negoziante ha tentato di fermare i malviventi, quando questi ultimi lo hanno pestato dopo l’inseguimento.

Sventa una rapina, i ladri lo pestano

Come riporta ‘Il Resto del Carlino’, l’episodio ha avuto luogo venerdì 9 giugno in viale Regina Elena a Rimini, in zona Marebello.

Il proprietario di un minimarket ha visto entrare due uomini nel suo negozio. All’inizio i due individui si comportavano come se fossero ordinari clienti.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un negoziante è stato pestato a Rimini da due rapinatori mentre difendeva il suo minimarket

All’interno del negozio era esposta una maglietta in vendita a pochi euro. I due uomini hanno tentato di lasciare il negozio senza pagare l’articolo, dunque il negoziante avrebbe tentato di fermarli.

I due si sono lanciati in una corsa a piedi lungo via Portofino con il proprietario del minimarket alle calcagna che li invitava a fermarsi per pagare la merce.

Tutto si sarebbe svolto intorno alle ore 15.

I due ladri in fuga si sarebbero dunque rifugiati nel cortile di un albergo. Lì il negoziante li avrebbe raggiunti e avrebbe tentato di rientrare in possesso della maglietta, ma i due uomini avrebbero reagito colpendo ripetutamente il commerciante.

L’intervento dei carabinieri

Il pestaggio ha attirato dunque l’attenzione di diversi testimoni che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul luogo della colluttazione sono arrivati gli uomini della Radiomobile e i carabinieri della stazione di Rimini.

I due rapinatori sono stati portati in caserma e identificati. Si tratterebbe di due italiani di 22 e 19 anni, scrive ‘AltaRimini’.

La stampa locale riporta che il negoziante avrebbe riportato diverse contusioni dovute all’aggressione, mentre i militari hanno aiutato nel recupero della maglietta rubata.

