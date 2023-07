Arrestato 47enne con centinaia di file pedopornografici a Verona: abusi sessuali su minori archiviati nel pc

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un quarantasettenne della provincia di Verona è stato arrestato in flagranza per la detenzione di un ingente quantitativo di materiale di pornografia minorile.

Le indagini

L’attività di indagine è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Le indagini sono scattate in seguito a una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia in merito alla diffusione sulla rete internet di contenuti multimediali realizzati tramite lo sfruttamento sessuale di minori tra i 6 e i 14 anni.

Fonte foto: ANSA Le indagini sono state condotte dal CNCPO, il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni (la foto della Polizia Postale è di archivio).

L’arresto

Come riporta ‘L’Arena’, il quarantasettenne della provincia di Verona arrestato dal personale specializzato della Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Verona, diretto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia, sarebbe riuscito nel tempo a creare un archivio di centinaia di files multimediali di abusi sessuali su minori, anche in tenera età.

Cosa succederà ora

Il materiale di pornografia minorile che è stato sottoposto a sequestro sarà analizzato dagli esperti della Polizia Postale allo scopo di identificare i minori vittime degli abusi documentati nei file.