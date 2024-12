Critiche ai mercatini di Natale di Verona, disagi e code spazientiscono i visitatori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dicembre è appena iniziato e già iniziano i disagi legati alle festività natalizie. Due settimane fa la viabilità di Verona è stata modificata per permettere i classici mercatini di Natale. Durante l’incontro tra gli assessori e il comandante della polizia locale Luigi Altamura non erano emerse criticità per la viabilità. Il risultato è stato contrario alle aspettative: disagi, code e difficoltà di movimento tra le vie. Questo potrebbe essere solo l’inizio.

Mercatini di Natale a Verona

I mercatini di Natale sono sempre molto attesi. Non solo aiutano a decorare la città durante il periodo natalizio, ma sono anche l’occasione perfetta per passare una domenica pomeriggio diversa e fare i regali di Natale.

In tantissime città italiane si trovano i mercatini di Natale, ma in alcune di esse la viabilità risente molto di strade o piazze chiuse per l’allestimento delle bancarelle. In altre città ancora, l’aumento di visitatori per il mercatino rischia di congestionare totalmente il traffico e trasformare l’esperienza rilassante del mercatino in delusione e frustrazione.

Fonte foto: ANSA Aprono i mercatini di Natale, in foto Bolzano

È quello che è accaduto a Verona tra code e intasamenti pedonali vicino all’area transennata per i mercatini. Chi era sul posto ha definito il mercatino una “via crucis”.

La gestione: disagi e lamentele

Sono arrivate moltissime lamentele per i mercatini di Natale a Verona. Molte persone non riuscivano a raggiungere fisicamente i parcheggi dove avevano lasciato l’auto per incamminarsi nell’area transennata dei mercatini.

Disagi anche all’ingresso pedonale. La gestione è stata definita confusionaria, con visitatori che venivano mandati all’ingresso opposto per evitare intasamenti. Questi purtroppo si sono comunque verificati. A questo si aggiungono lunghe code in attesa dell’ingresso.

E una volta all’interno non sono mancate le critiche ai banchetti. Questi sono stati disposti in modo tale che non vi era una doppia circolazione. Per vedere la seconda fila bisognava uscire, fare la coda e rientrare dall’altro lato. Unico aspetto positivo la location, decisamente più suggestiva delle altre scelte in passato.

Modifiche alla viabilità?

Questo era solo il primo weekend del mercatino di Natale, ma i disagi proseguiranno per tutto il mese. Sono in molti a chiedere modifiche alla viabilità e alla gestione, soprattutto dopo una riunione in Comune che lasciava intendere l’assenza dei disagi.

Gli assessori alla mobilità Tommaso Ferrari, alla sicurezza Stefania Zivelonghi e al commercio Alessia Rotta si erano incontrati con il comandante della polizia locale Luigi Altamura e altri dirigenti comunali per mettere a punto l’iniziativa dei mercatini di Natale.

Durante l’incontro, al netto di alcuni provvedimenti per la viabilità, non sono emerse criticità tali da giustificare quanto poi accaduto. Ferrari aveva dichiarato che dal monitoraggio dei dati viabilistici non erano emerse criticità sulla rete viaria per il weekend. Erano state comunque disposte delle soluzioni per migliorare l’evento, ma non sembrano essere bastate.