Arbitro di 15 anni picchiato dal padre di un 14enne a Gargallo (Novara) dopo una partita di calcio giovanile

Un giovane arbitro di 15 anni è stato preso a schiaffi dal padre di uno dei giocatori durante una partita tra under 14 nel Novarese. L’episodio si è verificata nella giornata di sabato 3 febbraio sul campo di Gargallo, dove era in corso la gara del campionato regionale di categoria tra Gozzano e Baveno.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta alla fine della partita tra le due squadre di giovanissimi, quando un tifoso della squadra del Gozzano, padre di uno dei ragazzini in campo, si è avvicinato all’arbitro e lo ha preso a schiaffi.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dalle testate locali, l’uomo ha approfittato di un cancello per l’uscita di emergenza rimasto accostato e non custodito, per introdursi in una zona adiacente agli spogliatoi e colpire al volto il direttore di gara.

L’intervento dei carabinieri

L’arbitro, 15enne della sezione AIA di Novara, si è dunque rinchiuso negli spogliatoi e ha chiamato i carabinieri per essere scortato, così da poter lasciare l’impianto sportivo senza ulteriori rischi.

Stando a quanto riportato da Prima Novara, nessuno dei presenti nella zona spogliatoi sarebbe intervenuto a protezione del minorenne direttore di gara.

Dolorante al volto, il ragazzo si è presentato al pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata una contusione alla zona mandibolare con prognosi di cinque giorni.

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Arona intervenuti sul posto hanno identificato il responsabile dell’aggressione.

Il comunicato della società

In comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Asdc Gozzano, nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio, “in merito all’increscioso episodio” il Cda della quadra dell’Alto Novarese ha voluto porgere le “più sentite scuse al Direttore di gara, esprimendo allo stesso solidarietà e vicinanza per quanto successo”.

“Conseguentemente – si legge ancora – nel condannare con fermezza ogni forma di intemperanza o peggio di violenza” la dirigenza del Gozzano “censura il comportamento inqualificabile del protagonista dell’episodio in questione” puntualizzando però come che la società “è attenta a far rispettare ai propri tesserati, con coerenza, i comportamenti indicati non solo dalla Federazione ma soprattutto suggeriti dalla necessità proprie del vivere civile”.

Aspetto che il Cda ha tenuto a precisare per respingere le accuse sulla negligenza di tecnici e personale ausiliario di supporto alle attività agonistiche che “al contrario, si sono dimostrate coinvolte responsabilmente nell’espletamento dei doveri di sorveglianza afferenti alla sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara”.