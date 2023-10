Anziana maltrattata ad Anzio, si barricava in camera: divieto di avvicinamento per il figlio 46enne

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Una donna anziana era costretta a chiudersi in camera per scappare dalle minacce del figlio. L’uomo, di 46 anni, era arrivato a minacciarla con un coltello per ottenere da lei dei soldi. Le estorsioni avvenivano in ambito abitativo, con minacce e lesioni personali. La donna ha quindi segnalato il figlio alla polizia di Anzio, che ha iniziato a indagare e infine ed è arrivata a emettere, attraverso la Procura di Velletri, una misura cautelare contro l’uomo.

Le minacce per soldi

Le minacce e le lesioni ai danni dell’anziana donna andavano avanti da tempo. Questa era arrivata a chiudersi in camera da letto per la paura. Dopo diversi avvenimenti gravi, nei quali la donna è stata minacciata anche con un coltello, ha contattato la polizia di Anzio per segnalare le estorsioni. L’anziana ha denunciato il figlio di 46 anni per minacce e maltrattamenti al fine di ottenere denaro.

In uno dei racconti, la donna ha ripercorso degli episodi di maltrattamento e minaccia, anche di morte. I tentativi di estorsione andavano avanti per giorni e giorni, con strattonamenti, urla e distruzione dell’abitazione in cerca di soldi o carte da usare. I fatti descritti ricordano i recenti avvenimenti che hanno coinvolto l’ex volto della televisione Virginia Sanjust, condannata a 2 mesi per aver tentato di rubare un’auto, ma che precedentemente era stata indagata proprio in estorsioni ai datti della nonna.

Le indagini

La polizia di Anzio ha iniziato a indagare a partire dalle segnalazioni e ha scoperto una lunga e triste storia di maltrattamenti. In un caso le minacce di morte, che erano sempre rimaste in forma verbale, si erano tramutate in un’aggressione con un coltello da cucina.

L’uomo fermato è il figlio 46enne dell’anziana. Portato di fronte alla Procura di Velletri, ne è uscito con una misura cautelare di allontanamento coatto dalla casa famigliare e il divieto di avvicinarsi alla madre. Ora è indiziato per reati di maltrattamenti, minacce e lesioni personali aggravate.

Estorsioni e maltrattamenti ai danni di anziani

Sono numerosi i casi di minacce e maltrattamenti ai danni delle persone anziane da parte di famigliari, più spesso figli e nipoti, per l’ottenimento di denaro. Durante l’estate si è allungata la lista di persone fragili minacciate per denaro (come i furti ai bancomat avvenuti a Ravenna) e il caso di Anzio è solo l’ultimo in ordine cronologico.

Proprio sul litorale romano un altro caso si è verificato pochi giorni fa: due uomini, uno di Anzio e uno di Nettuno, sono stati arrestati per aver minacciato i genitori con l’obiettivo di avere dei soldi.